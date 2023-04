Governo do Estado inicia Campanha de Vacinação contra Gripe nesta segunda-feira

Matéria publicada em 9 de abril de 2023, 10:46 horas

Estado do Rio – Começa nesta segunda-feira (10) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe em todo o estado do Rio. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ) apontou um aumento no número de atendimentos a casos de síndrome gripal nas últimas semanas. Os dados foram recolhidos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual.

De acordo com a Secretaria, também houve aumento de atendimentos pediátricos, com casos de bronquiolite. No início de fevereiro, a média diária de atendimentos a casos de síndrome gripal nas unidades de saúde do estado era de 548 – na semana de 19 a 25 de março, a média saltou para 1.234 atendimentos.

“Este ano a campanha será realizada em uma só etapa, englobando todos os grupos prioritários, que são mais suscetíveis a complicações da gripe. É muito importante que essas pessoas recebam a dose contra a gripe todos os anos, pois os vírus influenza que circulam são diferentes, e a vacina precisa ser atualizada para que a pessoa crie imunidade”, explicou o secretário de Saúde, Dr. Luizinho. “É diferente de outras vacinas em que os vírus não mudam tanto, como tríplice viral e hepatite”, emendou.

A vacina contra a influenza pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e também com outros medicamentos, exceto para crianças de 5 a 11 anos de idade. Esse grupo deve aguardar um período de 15 dias entre as vacinas e priorizar a administração da dose contra Covid-19.

Grupos prioritários

A meta, segundo o Governo do Estado, é que sejam imunizadas 6,9 milhões de pessoas, atingindo pelo menos 90% de cobertura vacinal de cada um dos grupos prioritários: crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade; trabalhadores da saúde; gestantes e puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; idosos com mais de 60 anos de idade; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade) ; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.