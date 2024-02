Governo do Estado investe em muro de contenção na RJ-145, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – O Governo do Estado, em parceria com a prefeitura, está investindo na construção de um muro de contenção na RJ-145, onde deslizamentos de terra têm sido constantes, na altura da Ponte do Andrade. Causados pelas fortes chuvas, os deslizamentos comprometeram a pista, afetando a mobilidade urbana.

De acordo com o prefeito Mário Esteves, a ideia do projeto surgiu em março de 2023, quando um deslizamento de terra afetou a pista e fez com que equipes da prefeitura e do Departamento de Estradas de Rodagens do Rio de Janeiro (DER-RJ) interviessem par desobstruir a via. Com a conclusão da obra de contenção, segundo o prefeito, o tráfego de veículos no local não será mais afetado.

“Esse é um trabalho de suma importância para o município, visto que assegura o direito de ir e vir da população, além de oferecer mais segurança em seu trânsito. Por meio dela, os habitantes não terão mais que se preocupar com deslizamentos de terra no local e consequentes danos a seus veículos e até mesmo à suas vidas. Mais uma vez, o Estado se mostra presente em Barra do Piraí com uma iniciativa que visa o bem geral dos barrenses. Por isso, o poder público municipal é muito grato por essas realizações do Governo do Estado”, comentou Mário Esteves.