Governo do Estado lança aplicativo para socorrer mulheres vítimas de violência

Matéria publicada em 21 de outubro de 2022, 15:56 horas

Rio – O Governo do Estado lançou nesta sexta-feira-feira (21) o Rede Mulher, aplicativo desenvolvido pela Polícia Militar para socorrer as vítimas de violência. A ferramenta, que já está funcionando e pode ser baixada gratuitamente no celular, tem um botão de emergência que permite acionar o 190, além de outras funcionalidades. O Rede Mulher integra um conjunto de políticas públicas do Governo do Estado para a proteção das mulheres.

Além do botão de emergência, no aplicativo há cinco ícones. Em um deles, da delegacia online, a mulher é redirecionada para o site da Polícia Civil. Outra funcionalidade do Rede Mulher é o ‘modo camuflado’. Uma vez acionado, o aplicativo muda sua aparência e só poderá ser acessado por login e senha, impedindo que outra pessoa tenha acesso.

Há também um passo a passo de como gerar um pedido de medida protetiva e a relação de centros especializados de atendimento à mulher, que podem ser clicados e automaticamente a usuária é direcionada para o discador do celular de uma das unidades.

– O Estado tem o dever e o compromisso de proteger a mulher e oferecer uma rede de apoio. Nós estamos fazendo um estado para todos e por isso, cada vez mais, vamos investir em políticas públicas para a mulher. É um orgulho poder colocar em funcionamento este aplicativo que vai ajudar a salvar vidas. Estamos só no começo da construção do Rio que queremos ter – disse o governador Cláudio Castro.

Outro ícone importante é a relação de guardiões, que formam uma rede de apoio com contato de até três pessoas que possam socorrer a vítima em uma situação de emergência. Em outro, podem ser tiradas dúvidas sobre como identificar a violência doméstica e os mitos e verdades em relação ao tema.

Na barra de navegação do aplicativo, que fica na parte de baixo do celular, a mulher poderá acompanhar a chamada feita para o 190. Nessa mesma barra estão telefones úteis e um mapa de apoio com a localização das Delegacias da Atendimento à Mulher e batalhões da Polícia Militar que contam com a Patrulha Maria da Penha. Clicando em uma das opções, aparece o endereço e o telefone da delegacia.

– Este é um passo fundamental na luta para combater a violência contra a mulher. A cada cinco minutos uma mulher é vítima de algum tipo de violência no estado. De janeiro a setembro deste ano, a Central 190 recebeu quase 51 mil chamadas relativas a crimes contra a mulher. Este aplicativo é muito mais que só um aplicativo, é uma rede de apoio e proteção para que as mulheres saiam do ciclo da violência em que vivem – destacou a tenente-coronel Cláudia Moraes, coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha, que já atendeu cerca de 46 mil mulheres com medida protetiva.

Outubro Rosa

No mesmo evento foi feita uma ação em alusão ao Outubro Rosa – o Palácio Guanabara está iluminado com a cor da campanha de prevenção ao câncer de mama. Durante o mês, uma série de ações estão sendo promovidas para o cuidado com a saúde e autoestima da mulher. Nesta sexta-feira (21), por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov) e do RioSolidario, servidoras estaduais participaram de uma manhã de atividades especiais com palestras, serviços de beleza e autocuidado.

– O câncer de mama tem cura. Apoiar a troca de informações sobre prevenção e autocuidado pode salvar vidas. É muito gratificante participar de ações positivas em prol da causa e estar junto de pessoas e instituições sociais que auxiliam quem está em tratamento – afirmou primeira-dama do estado e presidente de Honra do RioSolidario, Analine Castro.