Governo do Estado lança Prêmio Maturidade Digital com foco nos municípios

Estado do Rio de Janeiro – O Governo do Estado anunciou o lançamento do Prêmio Maturidade Digital, em duas categorias: “RJ Digital Municípios” e “Executivo Estadual”. Tendo em vista a crescente interação digital da sociedade fluminense com o Poder Público e o avanço da transformação digital dos serviços em todo estado, a Secretaria de Estado de Transformação Digital e o PRODERJ idealizaram e instituíram este importante reconhecimento que avaliará a transformação digital em âmbito estadual e municipal. Os vencedores serão anunciados durante o evento Rio Innovation Week, em agosto.

A categoria “RJ Digital Municípios” tem foco nas prefeituras aderentes ao programa de digitalização estadual e serão avaliados, por meio de uma comissão técnica, índices como qualidade dos serviços públicos e inovação, governança e gestão digital e infraestrutura e segurança. As inscrições dos municípios poderão ser realizadas, a partir do dia 25 de junho, por meio do portal www.rj.gov.br/digital.

Já na categoria “Executivo Estadual”, serão avaliados diversos índices dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual como governança de TIC, uso de business intelligence (BI) para tomada de decisão e percentual de digitalização de serviços públicos. Para participar, as informações solicitadas devem ser preenchidas pelos órgãos, a partir desta sexta-feira (07), buscando no campo de pesquisa o serviço “Prêmio Maturidade Digital” no portal www.rj.gov.br.

“Hoje o Rio de Janeiro tem o maior projeto de transformação digital do país e temos trabalhado intensamente na digitalização estadual, sob a orientação do governador Cláudio Castro e em parceria com as entidades estaduais e com as prefeituras. Este prêmio será um importante reconhecimento a todos que vem fazendo a diferença no objetivo de um estado 100% digital”, destacou o secretário Mauro Farias.

Programa RJ Digital Municípios

Com o objetivo de ampliar a digitalização dos serviços públicos em prol de toda a população fluminense, o Governo do Rio avança com o Programa RJ Digital Municípios e vem promovendo sua ampliação a todo estado. Mais de 50% das prefeituras já realizaram a adesão desde o lançamento.