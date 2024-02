Governo do Estado marca presença no Carnaval do interior do estado

Estado do Rio – Com paisagens, festas e propostas diversificadas, o Rio de Janeiro tem atrativos para todos os “Carnavais” e gostos em seus 92 municípios. Seja para aproveitar os blocos tradicionais pelo interior, a praia ou a Serra, ou até mesmo descansar, o estado reafirma sua vocação natural para o turismo. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ), a rede hoteleira no interior fluminense registra uma média de 81,24% dos quartos reservados no período de 10 a 13 de fevereiro.

Atento a esse cenário e com foco cada vez mais na atração de turistas para o interior e no fomento da economia local, o governador Cláudio Castro determinou uma série de ações voltadas para as cidades. Além disso, Castro garantiu, este ano, o maior incentivo financeiro da história para o carnaval das diversas regiões do estado, contemplando fazedores de cultura de mais de 300 agremiações de Norte a Sul do território fluminense, no valor total de R$ 13,35 milhões.

A presença do Governo do Estado pode ser vista com o reforço no patrulhamento em diversas regiões – incluindo o uso do Sistema de Videomonitoramento e Reconhecimento Facial no Carnaval de Cabo Frio, na Região dos Lagos -, garantindo mais segurança para os fluminenses e turistas. Também pode ser constatada por ativações da Secretaria da Mulher, conscientizando os foliões sobre o combate à violência contra as mulheres; além da recuperação de estradas em diversas localidades.

-As cidades do interior do estado têm um grande potencial turístico e recebem milhares de foliões durante o Carnaval. E o Governo do Estado está presente nessas regiões, atuando com ações específicas nos dias de folia, e também garantiu obras de melhorias nas rodovias e estradas de diversas localidades, propiciando mais tranquilidade para fluminenses e turistas – destaca Cláudio Castro.

Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca pontuou que a atenção do Governo do Estado para além da capital também fomenta a geração de emprego e renda.

– O Carnaval na cidade do Rio é um espetáculo consolidado, procurado por milhões de turistas. Nosso trabalho de fortalecer o interior, promovendo seus atrativos, tem colocado as 12 regiões turísticas do estado no mesmo patamar, fomentando a geração de emprego e renda. Podemos dizer que o Carnaval 2024 foi um sucesso e os editais da Secretaria de Cultura para o Carnaval de rua do interior contribuíram muito para isso – disse Gustavo Tutuca.

Segurança Pública

Quem curtiu o Carnaval pelas regiões fluminenses contou com o reforço no patrulhamento da Polícia Militar. De 9 a 13 de fevereiro, as 46 equipes da Patrulha Maria da Penha estiveram mobilizadas, na Região Metropolitana e no interior do estado, com ações para garantir a segurança das mulheres, com foco especial na campanha “Não é não!”, da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Em Angra dos Reis, por exemplo, os agentes prenderam um homem por descumprir medida protetiva. O acusado foi localizado em sua residência e posteriormente encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi constatado um mandado de prisão em aberto contra ele.

Além disso, a Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV), realiza a Operação Deslocamento Seguro, em que utiliza 74 viaturas colocadas em pontos estratégicos. A ação tem como objetivo garantir a segurança da população no trânsito, principalmente em horários de grande movimentação nas estradas.

Uso de tecnologia em Cabo Frio

Acompanhando o processo de expansão, o Sistema de Videomonitoramento e Reconhecimento Facial chegou como um aliado para um Carnaval 2024 mais seguro no município de Cabo Frio, um dos mais movimentados da Região dos Lagos. Ainda na cidade, o 25º BPM realizou a prisão de três criminosos que agrediram uma vítima na Praia do Forte.

Defesa Civil

Cerca de 10 mil militares do Corpo de Bombeiros atuaram em todo o estado durante os dias de folia, e mais de 4,5 mil ocorrências foram atendidas desde a sexta-feira (09.02).

As praias ficaram ainda mais seguras, patrulhadas por guarda-vidas, com o apoio de 91 motos-aquáticas novas, botes e quadriciclos de ponta, ao longo dos 1042 km da orla fluminense. A operação contou também com helicópteros e drones.

“Ouviu um NÃO? Respeite a decisão”

A campanha “Ouviu um NÃO? Respeite a decisão”, da Secretaria da Mulher (SEM-RJ), recebeu a adesão de 24 cidades, que aplicaram o protocolo de ações para garantir mais segurança às mulheres e reduzir o número de assédios. Além disso, 200 servidores municipais foram capacitados com cursos realizados pela Superintendência de Enfrentamento à Violência da SEM-RJ

Recuperação de estradas

Mais de 65 milhões foram investidos em infraestrutura e renovação das rodovias estaduais. Em Lumiar, na RJ-142, o investimento foi de R$ 16,9 milhões, obra executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) que foi aberta para o Carnaval, mas que ainda será entregue oficialmente.

A Região dos Lagos também não foi esquecida. Local que recebe milhares de pessoas durante o Carnaval, teve estradas recuperadas e mais seguranças, além da renovação de trechos das pistas da RJ-102 e RJ-106.

Incentivo para o Carnaval do interior

O incentivo total de R$ 13,35 milhões do Governo do Estado para fazedores de cultura de mais de 300 agremiações foi destinado a blocos de rua e grupos de bate-bolas e teve R$ 6 milhões reservados exclusivamente para as cidades do interior do estado.

Ocupação hoteleira no interior