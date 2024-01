Governo do Estado prepara hospitais e UPAs para enfrentar possíveis apagões

Rio de janeiro- Uma parceria inédita entre as secretarias de Saúde e de Energia e Economia do Mar está montando uma força-tarefa para evitar que interrupções no fornecimento de energia afetem o funcionamento de hospitais e de Unidades de Pronto Atendimento (UPAS). Esta semana, representantes das unidades foram apresentados ao Centro Estadual de Emergência em Energia, coordenado pela Seenemar, que tem entre suas funções cobrar das concessionárias o restabelecimento da energia dos serviços essenciais, em casos de interrupção, como prevê a resolução 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Um protocolo de atuação de emergência já foi estabelecido e, em casos de falta de energia, o Centro deve ser imediatamente acionado para cobrar das concessionárias o cumprimento da normativa. Equipes dos hospitais e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) também estão sendo treinadas para verificações periódicas e simulações. A iniciativa foi apresentada no Seminário de Ações de Resposta a Emergências por Interrupção de Energia Elétrica em Unidades de Saúde, realizado nesta quarta-feira (10), e que reuniu 150 pessoas, entre diretores e coordenadores de manutenção de redes elétricas das unidades hospitalares.

“ O Centro Estadual de Emergência em Energia, que inauguramos em dezembro passado, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, veio ao encontro de uma demanda importante. Agora, a unidade de saúde deve comunicar a falta de energia não apenas à concessionária, mas também ao Centro de Emergência. Não é possível que um grande hospital precise passar 24 horas sem fornecimento de energia, funcionando no gerador e sem que haja uma previsão de retorno confiável. A SES é a primeira secretaria que visitamos. É importante podermos contar com o conhecimento das equipes de saúde para aprimorarmos as soluções “declarou o secretário Hugo Leal.

A atuação do Centro Estadual de Emergência em Energia não se limita ao momento de risco, mas também à prevenção e à necessidade de investimentos para aumento de carga, por exemplo. A parceria das duas secretarias incluirá ainda a questão da eficiência energética, assim como a possibilidade de as unidades com maior consumo migrarem para o mercado livre, comprando energia por um preço menor de outros distribuidores, que não as empresas concessionárias. As ações incluem, por exemplo, a verificação periódica do nível de combustível dos geradores e testes de carga, com simulações de quedas de energia.