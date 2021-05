Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 10:07 horas

Rio- Com o objetivo é alertar para a questão do turismo sexual infantil e em alusão ao ‘Maio Laranja’, mês de combate à violência e à exploração sexual infantil, o Governo do Estado está realizando ação de conscientização nos hotéis do Rio de Janeiro.

Na ação que foi organizada pela Secretaria de Estado de Turismo em conjunto com a Secretaria de Polícia Civil e o Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio (HotéisRio), foi elaborado um cartaz de conscientização sobre o crime e os canais de denúncia. O material será exibido em painéis eletrônicos, sites e TVs dos hotéis.

Para o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, é fundamental que a ação aconteça como um recado para quem pensa em vir ao Rio de Janeiro para cometer este tipo de crime.

– Nosso estado tem belezas naturais e uma diversidade incrível, que encanta os turistas. Não podemos admitir que visitantes venham para cá pensando em turismo sexual infantil. A união de esforços para essa conscientização é necessária – afirmou.

A delegada titular da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), Patricia Alemany, reforça a importância das denúncias imediatas, caso alguém presencie o crime.

– Caso perceba algum crime de exploração sexual contra criança não fique calado! A denúncia é fundamental para que possamos reprimir e investigar e prender os autores deste crime – declarou a delegada.

Já o presidente da ABIH-RJ, Paulo Michel, disse que a hotelaria do estado do Rio de Janeiro está totalmente comprometida com esta campanha, que combate uma prática violenta contra crianças e adolescentes.

– Temos um canal de comunicação direto com os órgãos competentes, e uma equipe informada e atenta para identificar e denunciar com agilidade este tipo de crime, que nada tem a ver com a essência positiva e transformadora do Turismo – explicou Paulo Michel.

O presidente do HotéisRio, Alfredo Lopes, ressaltou que a Polícia Civil realiza um meticuloso trabalho de investigação, prevenção e combate a esta prática que mancha a atividade turística não somente no Rio de Janeiro, mas em outros importantes destinos nacionais e internacionais.

– Avançamos muito neste cenário, mas é uma luta diária e incansável que não pode objetivar nada menos que zerar os casos. Saibam que o Rio de Janeiro está 100% comprometido com esta campanha e turistas mal intencionados não são bem-vindos em nossos hotéis – finalizou Alfredo.