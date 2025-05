Governo do Estado registra recorde no transporte aquaviário

Rio de Janeiro – O transporte aquaviário do Rio de Janeiro, que passou a ter maior controle do Governo do Estado, bateu novo recorde de passageiros transportados em um só dia, registrando um aumento de 18% na quarta-feira (30), último dia útil de abril.

Ao todo, 54.973 pessoas embarcaram nas linhas de Charitas, Arariboia, Cocotá, Paquetá, Angra dos Reis, Ilha Grande e Mangaratiba. A média do ano de 2024 foi de 46.252 passageiros. O recorde mais recente, em abril, havia registrado a marca de 52.707 usuários transportados.

“Esse dado é a prova de que estamos no caminho certo. A redução das tarifas, aliada a uma gestão mais eficiente e voltada para o cidadão, proporciona à população um transporte aquaviário de qualidade, acessível e confiável. Nosso compromisso é com um Rio de Janeiro mais justo e integrado, onde o transporte público seja uma solução e não um obstáculo “, disse o governador Cláudio Castro.

O novo operador do transporte, o consórcio Barcas Rio, iniciou a operação em 12 de fevereiro, sob o modelo Prestação de Serviços.

“Os sucessivos recordes só mostram o sucesso do atual modelo definido pelo Estado, que dá liberdade para que a Secretaria de Transporte tome mais decisões e promova mais melhorias em prol do usuário. Uma delas foi a redução das tarifas, levando alívio para o bolso de quem depende do transporte”, destacou o secretário Washington Reis.

A linha Charitas também registrou o seu maior fluxo, com 7.445 pessoas. No ano passado, a movimentação diária era de 3.500 pessoas. O aumento ultrapassa 112%.

A redução das tarifas foi anunciada em março pelo Governo do Rio. A tarifa da linha Charitas – Praça XV reduziu de R$ 21 para R$ 7,70, por meio de um convênio com a Prefeitura de Niterói; e nos trechos Arariboia – Praça XV, Cocotá – Praça XV e Paquetá – Praça XV, a redução foi de R$ 7,70 para R$ 4,70, representando o passo inicial do Governo do Estado em busca da definição de uma tarifa pública de transportes mais justa para a população.