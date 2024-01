Governo do Estado segue atuando nos municípios atingidos pelo temporal

Estado do Rio – O Governo do Estado segue trabalhando para amenizar os impactos das chuvas que afetaram a Região Metropolitana no fim de semana. Na terça-feira (16), em Mesquita, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), retirou 38 toneladas de entulho e 16 mil litros de dejetos das ruas do município. A secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos humanos distribuiu 2 mil refeições, além de abastecer a população com mais de 1.600 cestas básicas, 750 kits de limpeza e 450 fardos de água.

– Continuamos trabalhando sem parar para atender a todos que necessitam da ajuda do Estado. A comunicação com as prefeituras é constante e estamos atendendo as demandas locais, enviando maquinários, alimentos, ajuda humanitária, além de equipes técnicas para os municípios mais atingidos – cita o governador Cláudio Castro.

Em relação ao número de desabrigados e desalojados, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos trabalha com dados enviados pelas prefeituras para consolidá-los. Até o momento, o balanço parcial aponta para mais de 47.977 pessoas afetadas pelas chuvas, pelo menos 331 desabrigadas e mais de 12 mil desalojadas nas cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, São João de Meriti, São Gonçalo, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e Queimados.

As equipes das secretarias de Obras e Infraestrutura, Cidades e Ambiente e Sustentabilidade seguem trabalhando na limpeza e rescaldo dos estragos, empregando mais de 100 máquinas pesadas, entre retroescavadeiras, caminhões de grande porte, Vacall e bombas de água em Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti, Nilópolis, Paulo de Frontin e Miguel Pereira.

Bombeiros buscam desaparecidos

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro segue com o trabalho ininterrupto para o atendimento às emergências e o socorro às vítimas. Desde sábado (13/01), foram registradas mais de 430 ocorrências relacionadas às chuvas, em todo o território fluminense. Nas últimas 24 horas, a corporação foi chamada para mais de 50 salvamentos referentes a resgates de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.

A operação dos militares para resposta às chuvas conta com o empenho de 2.400 militares, incluindo bombeiros extras divididos em Grupos de Resposta ao Desastre (GRDs), com apoio de viaturas de salvamento, mergulhadores, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, aeronaves para busca de vítimas e monitoramento das áreas atingidas, cães farejadores, além de especialistas em resgate em estruturas colapsadas, entre outros recursos.

Até o momento, 12 mortes foram confirmadas no Estado. Há ainda relatos de dois desaparecidos: uma mulher que teria submergido após a queda de um veículo no Rio Botas, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, e um homem que teria sido arrastado pela correnteza no Chapadão.