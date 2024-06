Governo do Rio abre edição 2024 da ExpoRio Turismo

A edição 2024 da ExpoRio Turismo, maior evento do setor realizado no estado, foi aberta nesta quinta-feira (27). Os portões do Complexo Lagoon, na Zona Sul da capital, foram liberados durante a tarde, permitindo o encontro de autoridades, representantes de municípios, integrantes da cadeia produtiva do Turismo, além do público em geral.

A cerimônia de abertura contou com a secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, o governador em exercício, Thiago Pampolha, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida e a assessora especial para o turismo da Fecomércio, Adriana Homem de Carvalho.



O evento apresenta até o próximo domingo (30) os atrativos turísticos das 12 regiões do estado e é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, com parceria institucional da Fecomércio RJ e apoio do Sesc RJ e do Senac RJ.

Em sua terceira edição, o evento traz as potencialidades turísticas do RJ em segmentos como Negócios, Gastronomia, Talkshows, Artesanato, Manifestações culturais e Entretenimento, além de shows com grandes nomes da música brasileira. A ação marca a ampliação da oferta turística fluminense e a integração de ações entre os setores público e privado. Durante os quatro dias de ExpoRio Turismo, as protagonistas serão as experiências focadas no que há de melhor e mais atraente no Rio de Janeiro.

– O Rio de Janeiro não é apenas a Cidade Maravilhosa, mas um estado repleto de destinos incríveis que encantam turistas do mundo inteiro. Nosso compromisso é continuar valorizando e promovendo todo esse potencial – ressaltou o governador em exercício.



Já o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, ressaltou a relevância do evento para o turismo e os trabalhadores do setor.

– A gente começou a desenhar esse evento, trabalhando na retomada pós-pandemia, para estimular que os moradores do Rio de Janeiro conhecessem as outras cidades e regiões do estado. O evento cresceu, ganhou força e hoje já faz parte do calendário de eventos do Rio de Janeiro. Nós estamos às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, um espaço que nós conseguimos reabrir para a população. Vocês sabem que ficou fechado por muitos anos. Reabrimos ano passado com a ExpoRio, e durante todo esse ano teremos vários eventos acontecendo aqui no Lagoon – disse Tutuca.

Conselho Estadual de Turismo

A primeira ação do evento aconteceu durante a manhã com a realização da tradicional reunião do Conselho Estadual de Turismo, presidido pelo secretário, Gustavo Tutuca, que fez uma breve apresentação com os resultados das ações do turismo no primeiro semestre de 2023. Na pauta, temas como ações de segurança turística, tax free, mapa do turismo, além dos projetos de relevância nacional foram debatidos durante o encontro.

– A ExpoRio Turismo traz todas as potencialidades do Rio de Janeiro, mas mostra, principalmente, que tem gente hospitaleira. Gente que sabe que o turismo é sim uma mola propulsora para o desenvolvimento do país. É onde tem emprego, renda, trabalho – ressaltou a secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, que também participou da reunião.

Atrações da ExpoRio Turismo



O evento traz uma área instagramável, onde os visitantes podem levar uma lembrança das belezas do Rio de Janeiro, além de apreciar a mostra do artesanato fluminense, o espaço gastronômico e shows com grandes nomes da música brasileira. O público tem a oportunidade de participar de debates e painéis sobre turismo, negócios, empreendedorismo, entre outros temas. Nomes conhecidos como Antônio Rodrigues, dono da rede Belmonte, e Luiz Calainho, sócio do Blue Note, estão entre os palestrantes.



Ao final de cada dia, uma grande atração encerra o evento: Mumuzinho (quinta – 27/06); Toni Garrido (sexta – 28/6); Pretinho da Serrinha (sábado – 29/6); e Blitz (domingo – 30/6) estão na programação. A ExpoRio conta ainda com food trucks, shows de artistas do interior, espaço kids “Sesc + Diversão” e ativações para toda a família. O evento possui área recreativa com muro de escalada, exposição de um dinossauro gigante, além de atividades como escolinha de remo e simulação de um voo de asa delta.

Serviço:

Expo Rio Turismo

•⁠ ⁠Dias: 27, 28, 29 e 30 de junho de 2024

•⁠ ⁠Horário: quinta e sexta: 14h à 0h; sábado: 12h à 0h; domingo: 10 às 23h

•⁠ ⁠Agenda de Shows: Mumuzinho (27), Toni Garrido (28), Pretinho da Serrinha (29) e Blitz (30)

•⁠ ⁠Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1424 – Lagoa, Rio de Janeiro.

Entrada gratuita, mediante inscrição pelo site: exporioturismo.com.br

Fotos: João Miguel Júnior