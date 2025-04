Governo do Rio conhece estação de tratamento de esgoto na China

Estado do Rio – O secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, o presidente da Cedae, Aguinaldo Ballon e o dirigente financeiro da Companha, Antônio Carlos dos Santos, visitaram a estação de água reciclada operada pela Citic Constructions, no distrito de Fentgai, em Pequim, durante missão do Governo do Estado na China. O objetivo é buscar uma cooperação técnica com a empresa, que é responsável pelo desenvolvimento de soluções inovadoras para o tratamento de água e esgoto.

A estação, capaz de tratar 600 mil toneladas de esgoto por dia, foi construída a 18,5 metros de profundidade, numa área de 3 km2. Acima da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) está instalado um parque ecológico com rios, fontes e plantações. Mais de 80 tipos de espécies nativas são plantadas no local.

“É muito impressionante conhecer uma estação com esta capacidade. Queremos trabalhar para conseguir implementar esse tipo de estrutura no estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, conseguiremos otimizar o tratamento de água e esgoto e atender melhor a nossa população”, disse o secretário.

A partir da implementação de tecnologias, a estação não possui o odor típico do esgoto. Todo o tratamento no local ainda é capaz de produzir fertilizantes e energia para aquecimento de residências, através do gás gerado no local. A água reciclada retorna para as indústrias da região.

O presidente da Cedae acredita que uma cooperação técnica com a Citic pode trazer muitos benefícios para o estado do Rio.

“Além do tratamento de água, uma subsidiária da Citic produz as membranas usadas na ultrafiltração da água, assim como a da Estação de Tratamento de Água (ETA) Xerém. Isso evidencia a importância do trabalho que temos realizado para modernizar o nosso sistema, com intuito de garantir segurança hídrica para o estado”, afirmou Ballon.