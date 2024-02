Estado do Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro decretou, nesta quarta-feira (21), epidemia de dengue em todo território fluminense. Segundo o anúncio oficial, a medida é tomada para facilitar o apoio aos municípios.

Através da análise de dados da Secretaria de Estado de Saúde, novas ações do Plano Estadual de Combate à Dengue serão anunciadas.