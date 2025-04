Governo do Rio detalha esquema de segurança para show de Lady Gaga

Rio de Janeiro – O Governo do Estado anunciou, nesta segunda-feira (28), o esquema especial de segurança e serviços para o show da cantora Lady Gaga durante coletiva promovida no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). A expectativa é que cerca de 1,6 milhão de pessoas compareçam ao show da artista, marcado para sábado (3) na Praia de Copacabana. A operação para o evento vai contar com 5,3 mil policiais civis e militares, bombeiros e agentes dos programas Segurança Presente e Lei Seca.

“Estamos construindo um ótimo histórico, entregando bons resultados relacionados à segurança em grandes eventos, ao fortalecimento da cultura, do entretenimento e do setor turístico. Isso tudo é possível graças à integração das nossas secretarias e do uso das tecnologias, auxiliando o trabalho das forças de segurança. Mais uma vez, o Governo do Estado vai dedicar todos os esforços para assegurar o sucesso desse espetáculo”, destacou o governador Cláudio Castro.

Turismo

O setor turístico registrou um aumento de 26% de passageiros e 19% de voos, comparando com o mesmo período de 2024. O Aeroporto do Galeão deve receber mais de 360 mil passageiros, sendo 256 mil domésticos e 107 mil internacionais. Além disso, passageiros de 50 embarcações ancoradas irão assistir ao show diretamente do mar. O secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, comentou sobre a ocupação hoteleira da Região Metropolitana durante o feriado.

“A ocupação média é na ordem de 71,4%, e nas regiões mais próximas do show já passaram de 80%. A rodoviária Novo Rio também espera mais de 200 mil passageiros na semana do show. São números que impactam muito fortemente no desenvolvimento do turismo e no fluxo de pessoas aqui no nosso estado”, explicou Gustavo Tutuca.

Segurança pública

A Polícia Militar (PMERJ) vai mobilizar 3,3 mil agentes para operar no policiamento ostensivo. Serão 70 viaturas, 78 torres de observação, 48 motopatrulhas e grupos de policiais especializados em patrulhamento de multidão, destinados especificamente a prevenir roubos e furtos durante o espetáculo. O CICC Móvel estará posicionado na Praça do Lido, com dois drones de reconhecimento facial, além de 12 câmeras extras de reconhecimento facial na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Os PMs realizarão, ainda, policiamento na faixa de areia com cinco tendas de apoio.

“A segurança é o principal vetor para possibilitar que os artistas incluam o RJ como destino de turnês. A integração entre as forças é fundamental para melhorar e aprimorar as atividades nesse momento, serão mais de 5 mil agentes empenhados para garantir que os moradores e turistas tenham a melhor experiência possível. As ferramentas e tecnologias estarão à disposição das forças de segurança para garantir que esse evento seja ainda melhor que os anteriores”, afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública, Victor dos Santos.

O policiamento será reforçado no Aterro do Flamengo, Terminal Gentileza, Terreirão e Central do Brasil; e as principais vias de acesso à Copacabana vão contar com pontos de bloqueio e revista. O túnel Coelho Cintra, que liga os bairros de Botafogo e Copacabana, terá um ponto de interceptação. Já as estações de metrô Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo terão revista com detectores de metal. Além disso, os agentes farão o chamado “cinturão de segurança” do Leme até Copacabana, com 18 pontos de bloqueio e revista com reconhecimento facial em pórticos nas ruas de acesso à praia.

Serão 1,5 mil policiais civis trabalhando pela segurança da população, com reforço nas delegacias da Zona Sul e do Centro, na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), na Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ), e nas Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI). O esquema começará a partir do início do feriado (1º) e se estenderá até as 5h da manhã de domingo (4).

A Secretaria de Administração Penitenciária vai aumentar o efetivo trabalhando nos plantões nas unidades prisionais de Gericinó e demais complexos prisionais, além de acompanhar, em tempo real, os monitorados por tornozeleiras eletrônicas por toda a orla de Copacabana e entorno, identificando possíveis violações.

Lei Seca e Segurança Presente

Os agentes da Lei Seca e do Segurança Presente vão intensificar a atuação. A operação Lei Seca vai fortalecer as blitzes durante o evento, com um aumento do número de fiscalizações durante o feriado, principalmente na Região Metropolitana do Rio. Também serão promovidas ações educativas para conscientizar a população sobre o risco de misturar álcool e direção, tanto nas praias durante o dia, quanto à noite durante o show.

O efetivo do Segurança Presente operante no bairro de Copacabana será multiplicado por 8, sendo 80 policiais em 40 viaturas. Eles ficarão posicionados em vias de grande circulação, nas barreiras de acesso à praia e nas entradas dos principais hoteis do bairro.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros contará com 400 militares posicionados por toda a extensão da praia, preparados para agir em três frentes: terrestre, aérea e marítima, com o objetivo de garantir a segurança do público estimado em mais de 1 milhão de pessoas. Serão três unidades operacionais de prontidão para emergências relacionadas ao show. O 3º Grupamento Marítimo de Copacabana, o 17º Grupamento de Bombeiros Militar de Copacabana e o 1º Grupamento Marítimo de Botafogo.

Ao todo, 12 postos de guarda-vidas estarão ativos antes, durante e após o evento, garantindo o socorro imediato a banhistas e frequentadores da orla. Também serão empregadas aeronaves, ambulâncias, viaturas de pronto emprego e resposta, quadriciclos, motos aquáticas, barcos infláveis, lanchas, viaturas de busca e salvamento, além de veículos para combate a incêndios – incluindo escadas mecânicas com alcance de mais de 40 metros.

Cultura

Os recursos do Governo do Estado destinados ao show da Lady Gaga, equivalentes a R$15 milhões, representam um recorde de investimentos por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A secretária da pasta, Danielle Barros, enfatizou que a cada R$1,00 investido em cultura retorna cerca de R$6,51 para o Estado, segundo estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“O potencial da cultura de movimentar a cadeia produtiva é gigantesco. Pelo menos 18 atividades são diretamente impactadas quando investimos em cultura. As pessoas, hoje, vêm ao Rio não apenas pelas nossas belezas e praias, mas sim buscando experiências, e a cultura possibilita essa relação de experiência, junto ao turismo. O Rio de Janeiro tem se mostrado muito preparado para receber grandes eventos, e é importantíssimo fortalecer esse momento”, disse Danielle Barros.