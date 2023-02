Governo do Rio intensifica ações educativas no Carnaval - Diário do Vale

Governo do Rio intensifica ações educativas no Carnaval

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2023, 07:43 horas

Sábado de folia contou com ações da Secretaria da Mulher, do Detran e da Operação Lei Seca para garantir aos foliões uma diversão segura

Rio – O segundo dia de desfiles da Série Ouro na Marquês de Sapucaí, neste sábado (18), foi marcado por ações educativas do Governo do Rio de Janeiro. Na avenida, oito escolas vestiram a camisa de suas agremiações, encerrando a rodada do grupo de acesso. Já no entorno de toda a festividade, uma grande ação em defesa das mulheres deu um tom ainda mais especial às iniciativas, assim como a conscientização dos foliões sobre a importância da direção segura. Testes de bafômetro em motoristas de carros alegóricos também garantiram a diversão sem perigos.

“Estamos atuando intensamente na prevenção, todos os dias, para que os foliões aproveitem o maior espetáculo da Terra com segurança, conscientização e respeito às mulheres. Nossas equipes estão por toda a parte e à disposição dos cariocas e turistas para que vivam essa experiência única que é o carnaval carioca”, declarou o governador Cláudio Castro durante os desfiles.

A campanha do Governo do Estado “Ouviu um não? Respeite a Decisão” ganhou ainda mais força e foi abraçada por quem passou pela Sapucaí. A ação é comandada pela Secretaria da Mulher e dá os sinais de alerta do que pode ser considerado assédio.

“Campanhas para prevenir o assédio são importantes durante todo o ano, principalmente no carnaval porque as pessoas acabam confundindo liberdade com aceitação, principalmente quando se trata de corpos femininos”, disse a produtora e artista Aryelle Christiane.

O aplicativo Rede Mulher, disponível para ser baixado gratuitamente, também foi apresentado como uma importante ferramenta para acionar eletronicamente a Polícia Militar, por meio de um botão de emergência do 190.

“Acredito que essa ação contra o assédio vai ter uma força maior para as pessoas se conscientizarem. Já passei por situações de assédio, principalmente no carnaval, do tipo me puxando o cabelo, cutucando, puxando a roupa. Situações que passam despercebidas por muita gente que acha que é normal, mas não é”, contou a estudante e bailarina Samara.

Conscientização no trânsito

Durante a festividade, o Governo do Estado apresentou o ‘Unidos da Folia’, a caravana de Carnaval 2023 do Detran.RJ, que trouxe ações de conscientização no trânsito para o público. Tudo de forma dinâmica e com uma novidade: os foliões puderam viver a experiência de entrar em um carro simulador de capotamento. Outras atividades educativas de conscientização foram realizadas pela equipe de Educação para o Trânsito do órgão, que levou para a avenida muita informação e ações lúdicas para evitar a perigosa mistura bebida e direção.

“Estamos mais um ano na avenida levando mensagens de conscientização aos foliões sobre a importância da direção segura. É necessário que todos cheguem e saiam com segurança, seguindo todas as regras para transformar o trânsito em um ambiente de paz e alegria”, afirma o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

O simulador dá três voltas no seu próprio eixo e demonstra a importância do uso do cinto de segurança, já que o ocupante fica imóvel no banco, graças ao equipamento do veículo. Durante a ação, que é realizada em parceria com a concessionária Ecoponte, é possível que os ocupantes sintam a sensação de movimento desordenado do veículo que, junto ao uso de óculos de realidade virtual – que simulam um trajeto real de trânsito – intensifica a sensação de perda de controle e capotamento.

“Foi uma experiência boa, mas uma sensação ruim porque mostrou que nessa situação você fica impotente. Bom mesmo é colocar o cinto de segurança e não usar o celular no trânsito. Seguir as normas de segurança é o que salva vidas”, disse o bancário aposentado Romilson Araújo de Figueiredo, logo após experimentar o simulador de capotamento.

Mestre Ciça, da bateria da Unidos do Viradouro, também quis experimentar o simulador.

“Todos que estão aqui no sambódromo deviam passar por essa experiência. É importante demais. O trânsito pode matar e as pessoas precisam aprender, se educar para pegar no volante”.

Bafômetro garante segurança na avenida

Agentes PCDs da Lei Seca, todos vítimas de acidentes no trânsito, também participaram das ações de conscientização ao volante, advertindo o público e entregando materiais informativos sobre o tema.

Além disso, equipes do programa realizam teste de bafômetro nos motoristas dos carros alegóricos. No primeiro dia da Série Ouro todos foram aprovados na avaliação. Neste sábado, os condutores seguem passando por testes e até o momento nenhum foi reprovado. A iniciativa continuará no grupo Especial. Caso algum motorista seja reprovado, será afastado do desfile e a escola obrigada a apresentar um substituto.

Motoristas de carros alegóricos há mais de 15 anos, Nilson Rodrigues e Paulo Roberto aprovaram a iniciativa do teste do bafômetro, por dar mais segurança ao evento, e disseram esperar que a ação continue a ser realizada nos próximos anos.

“É uma excelente iniciativa, que traz mais segurança para todo mundo: tanto para os passistas quanto para quem veio assistir aos desfiles e para nós também”, resumiu Paulo Roberto.