Governo entrega 214 novas viaturas semiblindadas à PM do Estado do Rio

Estado do Rio – O Governo do Estado entregou 214 novas viaturas semiblindadas à Polícia Militar nesta terça-feira (6). O reforço à frota marca o início da distribuição de 758 veículos que serão incorporados ao patrulhamento até o fim do semestre. Durante a cerimônia, realizada nesta manhã nos Arcos da Lapa, o governador Cláudio Castro anunciou um novo concurso para a PMERJ em 2026.

“Esta entrega reforça o nosso compromisso com uma polícia mais preparada, protegida e presente nas ruas. Estamos investindo em tecnologia, infraestrutura e valorização dos nossos profissionais para oferecer mais segurança à população. Na minha gestão, entregamos mais de 1.700 viaturas, e vamos incorporar 2 mil homens até 2026. Vamos realizar um novo concurso no próximo ano. Isso é mais uma evidência de que trabalhamos para garantir dignidade aos nossos agentes “, destacou o governador.

O novo lote é composto por 103 SUVs Renault Duster e 111 picapes Fiat Titano. No total, a nova frota contará com 414 Duster, 220 Titano e 127 sedans Toyota Corolla. Essa é a primeira remessa com pintura de quadriláteros na lataria, padrão internacional adotado por forças de segurança.

Desde 2022, o Estado já adquiriu 1.714 viaturas. Também foram comprados 956 veículos, 300 motocicletas, 30 blindados, 22 mil coletes balísticos, 3.400 capacetes, 600 fuzis, 500 pistolas eletroincapacitantes e 44 mil uniformes.

Ainda em 2025, estão previstas a chegada de mais 470 motocicletas, 1.000 fuzis e um helicóptero Black Hawk blindado. O efetivo também está em expansão, com a incorporação de 2 mil policiais entre 2021 e 2024. Neste ano, mais 100 oficiais e até 4 mil soldados começam a ser formados — 2 mil deles ainda serão convocados.

“Estamos vivenciando um grande momento graças aos investimentos expressivos que o governador Cláudio Castro tem feito nas forças de segurança. É a maior entrega de viaturas já feita em apenas um ano. Estamos avançando em resultados cada vez mais positivos para a segurança pública do nosso estado, garantindo também dignidade e melhores condições de trabalho aos nossos policiais militares”, afirmou o secretário e comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Menezes.

Segurança efetiva

O Estado investiu R$ 170 milhões em reformas de unidades da PM e outros R$ 160 milhões em estrutura tecnológica. Desde 2021, já foram destinados mais de R$ 4 bilhões à segurança pública.

Os resultados já aparecem. O mês de março de 2025 teve o menor índice de roubos de veículos no estado desde 1991, com queda de 38% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Também houve queda nos roubos de carga (2,3%) e em homicídios dolosos (3,2%).

A produtividade policial também aumentou. Segundo dados do ISP, nos três primeiros meses do ano, mais de 11 mil pessoas foram presas em flagrante, 5.041 veículos foram recuperados (alta de 29%) e 1.491 armas foram apreendidas — 189 delas fuzis.