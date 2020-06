Governo estadual afirma que Hospital Regional continuará funcionando

Matéria publicada em 27 de junho de 2020, 19:23 horas

Parte das dívidas já serão pagas na próxima semana; contrato com OS está sendo auditado

Sul Fluminense – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, por nota, que manterá o Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, aberto para o atendimento de pacientes do Covid-19. O contrato com a organização social Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Mutuípe (Apmim) ainda está sendo revisto, mas uma parte dele já foi auditada, o que permitirá o pagamento parcial das dívidas em atraso já nesta próxima semana. “Desde o início da pandemia, o Zilda Arns foi fundamental para o enfrentamento do novo coronavírus no Estado do Rio, e continuará sendo”, diz a nota.

O contrato entre o governo estadual e a OS Apmim está sendo auditado. Com isso, o Hospital Regional Zilda Arns não estava recebendo repasses de verba, o que fez com que a administração decidisse, na última semana, parar de receber novos pacientes, o que gerou preocupação quanto à disponibilidade futura de leitos para pacientes de Covid-19. O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, determinou o fechamento do comércio por uma semana, como medida preventiva e afimou que espera que a questão seja resolvida o mais breve possível.

Houve diversos pedidos ao governo estadual para que o assunto fosse resolvido. O Cismepa (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba) enviou uma carta, assinada pelos prefeitos da região. O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, conversou pessoalmente com o governador sobre o assunto, enquanto os deputados estaduais Gustavo Tutuca e Marcelo Cabeleireiro também buscaram uma solução. Alem dos políticos, o Ministério Público do Estado do Rio recomendou ao governador que mantivesse o hospital funcionando.

Durante este sábado, circulou a notícia de que o governo estadual já teria efetuado o pagamento, o que ainda não ocorreu. Como diz a nota do governo estadual, parte das dívidas serão pagas no decorrer da próxima semana.