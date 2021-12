Governo estadual e Alerj vão à justiça contra aumento do preço do gás

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2021, 19:12 horas

Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Alerj acionaram a Justiça, nesta terça-feira, para impedir o aumento médio de 50% no preço do gás natural que a Petrobras pretende colocar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. O pedido de liminar em ação civil pública movida pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) tem como base o argumento de que a estatal está praticando preço abusivo valendo-se da condição de monopólio.

Executivo

O governador Cláudio Castro ressaltou que irá lutar para que o reajuste não seja implementado. E apontou os riscos que o aumento poderá acarretar na vida da população e da economia fluminense, que está em processo de ampla retomada.

– O Governo do Rio de Janeiro não concorda com esse aumento abusivo que vai afetar a vida de milhões de cidadãos, da dona de casa e dos motoristas profissionais às empresas e indústrias. O reajuste impactaria na empregabilidade e na instalação de novas empresas que não se instalariam no Estado sem segurança jurídica – declarou Cláudio Castro.

O governador destacou ainda os trabalhos implementados durante os últimos meses para o crescimento da economia do Rio de Janeiro. – Tem sido um trabalho árduo, com resultados importantes, como a recuperação de 100% dos empregos perdidos durante a pandemia da covid-19 e atração de grandes empresas – detalhou.

– Por isso, vamos brigar para que esse aumento não aconteça. Iremos judicializar e barrar esse reajuste absurdo, extremamente prejudicial para o Estado do Rio de Janeiro. Estou ao lado da população, juntos vamos encontrar um caminho justo para todos – finalizou o governador.

Alerj

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), representada pelo presidente, deputado André Ceciliano (PT), recorreu à Justiça, nesta terça-feira (28/12), para barrar o aumento abusivo no custo do gás. A ação civil pública foi movida contra a Petrobras, com o argumento de que a regra de reajuste imposta às concessionárias poderá elevar em até 50% o preço hoje cobrado pelo fornecimento do produto, com forte impacto sobre o orçamento da população.

O aumento deve causar um efeito cascata sobre a indústria, o uso residencial e o GNV, muito utilizado pelos taxistas e motoristas de aplicativo.

Comparado a 2018, o reajuste do gás natural já chega a 120%. Já a variação do IPCA, entre janeiro de 2018 e novembro de 2021, foi de 23,58%.

– Os preços já estão elevadíssimos, pois são em dólar, apesar de a maior parte dos custos de produção ser em reais. Agora querem aumentar 50%, em dólar no início do ano. A política de preços da Petrobras para o gás natural um fator que dificulta a recuperação econômica do Brasil e do Rio de Janeiro, em particular. A nova Lei do Gás não era para baratear os preços? – critica Ceciliano, lembrando que outros estados já adotaram medida semelhante.

O aumento deverá vigorar a partir de primeiro de janeiro de 2022. O documento traz a justificativa de que o contrato atualmente em vigor com as empresas distribuidoras já prevê indexação à variação do produto no mercado internacional. Não haveria, portanto, razão para mudar a regra. É ressaltado ainda que grande parte dos custos de fornecimento é local, visto que o Rio de Janeiro é o maior produtor de gás natural do país.

– Hoje, mais de 50% de todo gás produzido na Bacia de Santos é reinjetado nos campos de petróleo porque faltam gasodutos para escoar a produção. Isso precisa ser discutido. Estamos comprando gás importado enquanto desperdiçamos o que estamos produzindo – afirma Ceciliano.