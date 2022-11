Governo estadual lança Mapa de Energia Renovável e Produção de Hidrogênio

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 19:21 horas

Documento traz panorama das diferentes fontes de energia no estado e reúne informações importantes para empresas e investidores

Rio – Está disponível para consulta e download a versão on-line do Mapa do Potencial de Geração de Energia Renovável e Produção de Hidrogênio no Estado do Rio de Janeiro. Elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, a publicação apresenta o potencial de geração das fontes renováveis no estado (eólica, solar, biogás), o potencial de produção de hidrogênio, os projetos em andamento, as diretrizes do governo e as ações em estudo e desenvolvimento.

– O Rio de Janeiro tem vocação para se tornar um grande polo gerador de energia, referência na transição energética do país para uma matriz mais diversificada e limpa, e o Mapa é um passo importante nessa direção. Podemos e devemos liderar a pauta da energia renovável, que contribui para o desenvolvimento sustentável ao favorecer o desenvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental – afirma o governador Cláudio Castro.

O Mapa de Energia Renovável do estado foi lançado em agosto, durante o seminário Energias Renováveis no Rio de Janeiro, está disponível em Português e Inglês, e será atualizado mensalmente.

– Temos hoje uma demanda crescente de empresas nacionais e internacionais do setor, buscando informações sobre as oportunidades de investimentos no estado. O Mapa foi pensado no sentido de consolidar e oferecer essas informações, dando a chance para a implantação de projetos de geração de energia limpa e renovável que vão gerar emprego e renda para a população – explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho.

Para acessar as versões em português e inglês do Mapa, basta acessar o site da secretaria: http://www.desenveconomico.rj.gov.br/mapa_energias