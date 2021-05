Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 16:04 horas

Plano engloba a construção de um novo viaduto ligando os bairros Jardim Amália ao Aterrado, corredor para o transporte público e interligação das ciclovias da cidade

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM), recebeu nesta sexta-feira, dia 21, o secretário de Estado de Cidades, Uruan de Andrade, que anunciou que o governo estadual aprovou o projeto de Mobilidade Urbana da prefeitura e dará início às obras. Segundo Uruan, a proposta já conta com aval do governador Claudio Castro, que pediu agilidade nos trabalhos. Orçado em R$ 90 milhões, o projeto será dividido em três etapas e as licitações devem ocorrer simultaneamente dentro de um mês.

O projeto engloba a construção de um novo viaduto ligando os bairros Jardim Amália ao Aterrado; recomposição de pavimento asfáltico; criação de um corredor estrutural de Transporte Público com 15 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus; recuperação de seis quilômetros de calçada com acessibilidade; construção de 18 quilômetros de ciclovias no entorno da Usina Presidente Vargas e ligando os bairros Santa Cruz e Niterói; construção de alça no Viaduto Heitor Leite Franco; revitalização da Avenida do Canal; uma nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, saindo do Aterrado até a Radial Leste; e a construção do Viaduto Nossa Senhora do Amparo, em Niterói, próximo ao trevo em frente ao Batalhão da PM.

O objetivo é promover o transporte público e o deslocamento por bicicleta ou a pé, reduzindo o número de carros circulando nas ruas. Da mesma maneira, o projeto busca também melhorar a qualidade do trânsito. Principal eixo de ligação entre a zona norte e sul da cidade, o bairro Aterrado concentrará boa parte das maiores obras, que facilitarão o acesso às demais regiões da cidade.

“Trata-se da maior obra pública de infraestrutura e mobilidade urbana, sendo o maior conjunto de obras já feitos em Volta Redonda. O governador já aprovou e estamos ajustando a parte da licitação. Ela tem uma duração de 18 meses, porém estamos dividindo em ‘lotes’ para conseguirmos fazer de forma mais rápida; ou seja, ‘atacar’ em várias etapas. É uma obra muito importante para Volta Redonda, mas também para a região”, disse Uruan de Andrade.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou a importância das obras para o presente e o futuro de Volta Redonda.

“O secretário Uruan, o governador Claudio Castro e essa equipe estão escrevendo o nome deles na história de Volta Redonda. Essas obras são fundamentais para que possamos planejar o futuro de nossa cidade”, disse Neto.

As obras do projeto de mobilidade urbana haviam sido aprovadas em 2016, e seriam tocadas com um financiamento obtido junto ao governo federal. No entanto, o projeto não teve andamento a partir de 2017 e acabou sendo engavetado. Com o retorno de Neto para a prefeitura, as obras ganharam nova chance de serem executadas.

“Agora, com financiamento praticamente todo do governo do estado. Nossa cidade ficará sempre muito grata a todos que nos ajudaram a realizar esse sonho”, afirmou Neto.