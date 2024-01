Governo estadual vai ter conexão de dados em alta velocidade

Estado do Rio – O Instituto Rio Metrópole (IRM) assinou nesta terça-feira (16.1) contrato com a Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento (USTDA) para investimentos de até US$ 1 milhão no projeto Infovia Metropolitana. O projeto ajudará a atender à crescente demanda por conectividade e acesso a serviços de governo digital, saúde e educação em uma área que abriga mais de 17 milhões de habitantes.

No evento da assinatura estiveram presentes a diretora da USTDA, Enoh T. Ebong, o diretor interino para América Latina e Caribe, Keith Eischeid e, representando o Instituto Rio Metrópole, seu presidente, Davi Perini Vermelho e o diretor de Desenvolvimento Metropolitano Franquis Dias Nepomuceno.

O projeto foi um de mais de 20 apresentados à agência americana pela Subsecretaria Adjunta de Relações Internacionais da Secretaria de Estado da Casa Civil. O processo de seleção durou dois anos e o Infovia Metropolitana conseguiu captar um dos maiores valores já concedidos pela USTDA a um projeto na América Latina.

– A prioridade do Rio de Janeiro em aumentar o acesso à conectividade segura e de alta velocidade é uma meta que a USTDA tem orgulho de apoiar. As empresas americanas oferecem soluções líderes mundiais neste setor e estão ansiosas por estabelecer parcerias com o Brasil, à medida que o país continua a transformar a sua infraestrutura digital para satisfazer as exigências e melhorar a vida dos seus cidadãos. Nossa colaboração de longa data com o governo do Rio de Janeiro está ajudando a fazer isso acontecer – disse Enoh T. Ebong, diretora da USTDA.

A Infovia é uma iniciativa do Instituto apresentada na primeira reunião de 2023 do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), tendo sido aprovada, por unanimidade, pelo governador Cláudio Castro e pelos 22 prefeitos da RMRJ.

– Projetos como a Infovia Metropolitana são essenciais para o nosso desenvolvimento enquanto metrópole. Com o apoio financeiro da USTDA, isso será possível. Além disso, o reconhecimento de uma agência tão importante mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a seguir em frente – comemorou Davi Perini Vermelho, presidente do IRM.

A cônsul-geral dos EUA, Jacqueline Ward, lembrou que Estados Unidos e Brasil comemoram 200 anos de relações bilaterais:

– Não consigo pensar em maneira melhor de honrar nossa amizade de longa data do que com projetos como esta subvenção. Os milhões de cidadãos do Rio de Janeiro que agora terão acesso a uma internet segura e de alta velocidade estarão mais conectados aos Estados Unidos e ao mundo.

Essa assistência técnica permitirá um sistema de governança interconectado que melhorará as comunicações, agilizará os serviços e aumentará a eficiência geral e a segurança cibernética. O projeto também estabelecerá as bases para a infraestrutura necessária para avançar ainda mais na implantação de redes de telecomunicações de próxima geração, internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (IA) em todo o Estado do Rio de Janeiro.