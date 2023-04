Governo Federal autoriza R$ 7,3 bi para piso salarial da Enfermagem

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 20:17 horas

País – O presidente Lula assinou nesta terça-feira (18) um projeto de lei que abre crédito especial, em favor do Ministério da Saúde, para incluir no orçamento da pasta o pagamento do piso nacional de enfermagem. Ao todo, são R$ 7,3 bilhões.

O texto, que será encaminhado ao Congresso, prevê piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros; a partir de R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e, para auxiliares e parteiras, R$ 2.375. De acordo com o Governo Federal, a despesa será financiada por fundos constitucionais com saldo positivo – assim, o crédito não afeta a regra fiscal, que limita os gastos do governo.

