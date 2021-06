Matéria publicada em 16 de junho de 2021, 07:53 horas

Brasília O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) entrega, nesta quarta-feira (16), 576 moradias a famílias de baixa renda da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A cerimônia de entrega parcial das chaves do Residencial Parque Guandu terá a participação do secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos.