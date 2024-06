Governo Federal prorroga renegociação de dívidas do FIES

Estudantes com contrato assinado até 2017, que se encontravam na fase de amortização em 30/06/2023 podem aderir até 31 de agosto de 2024. Será considerada a posição de atraso da dívida do dia 30 de junho de 2023.

A Caixa Econômica Federal registrou 220 mil solicitações de renegociação, totalizando R$ 9,7 bilhões. Os estudantes poderão ter seus contratos regularizados e seus nomes retirados dos cadastros restritivos, juntamente com seus fiadores. Os descontos podem atingir até 99% do total devido.

País – O Governo Federal prorrogou até 31 de agosto o prazo para renegociação de dívidas do FIES. Uma das motivações para a decisão foi a situação de calamidade no Rio Grande do Sul. A renegociação poderá ser feita digitalmente, através aplicativo FIES CAIXA ou pelo SifesWeb.