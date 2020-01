Granato confirma pré-candidatura a prefeito em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2020, 17:27 horas

Vereador tem até abril para decidir a legenda pela qual disputará o pleito

Volta Redonda – O vereador Washington Granato é pré-candidato a prefeito de Volta Redonda nas eleições municipais, que ocorrerão no dia 4 de outubro deste ano. Para a corrida, o parlamentar destaca que tem grande experiência e ressaltou que entrou na política em 1997, quando se elegeu pela primeira vez vereador. Granato tem até abril para decidir a legenda pela qual disputará o pleito, pois já confirmou que deixará o PTC. O grupo político do vereador, por outro lado, está assumindo as executivas municipais do Solidariedade e do Podemos em Volta Redonda.

– Em minha análise, com a experiência que acumulei durante meus mandatos no Legislativo, tenho condições de realizar uma gestão que recoloque Volta Redonda no caminho do crescimento, fazendo o equilíbrio fiscal e financeiro, resolvendo o que for prioritário com urgência. Meu compromisso é com o resgate da imagem positiva de uma cidade iniciada por Getúlio Vargas e construída por trabalhadores que acreditam numa Volta Redonda melhor e mais justa para todos – disse.

O parlamentar disse que a experiência como legislador será fundamental para solucionar problemas comuns à maioria das cidades de todo o país. “A população reclama que a saúde não funciona, com pessoas aguardando há mais de um ano por cirurgias, por exames de alto custo como ressonância, entre outros. Reclamam também do transporte público, que há muito tempo vem atendendo aos usuários de forma precária e ineficiente. Presidi uma Comissão Especial na Câmara Municipal que apontou a necessidade de licitação para todas as linhas – e não apenas a Sul Fluminense, como pretende o prefeito. As pessoas estão cansadas de passarem um longo tempo a espera do transporte para ir pro trabalho, pra escola, para a consulta médica ou para o lazer, e ainda há dificuldades para as pessoas que necessitam de acessibilidade” destacou, afirmando também que pretende colocar projetos para alavancar ainda mais a geração de empregos na cidade.

O vereador também afirmou que é preciso promover melhorias na área educacional, bem como disse que há queixas por parte do funcionalismo público sobre a perda salarial nos últimos 24 anos. “Na área da educação, é preciso implantar o tempo integral nas escolas municipais, que garante uma estadia de qualidade dos estudantes nas instituições de ensino, aprendendo, tendo atividades que os prepare para uma vida melhor, com merenda de qualidade.

O funcionalismo público reclama da falta de reajuste salarial, com perdas que se acumulam ao longo dos últimos 24 anos”.