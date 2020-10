Granato fala sobre propostas para Volta Redonda com grupos religiosos

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 19:52 horas

Volta Redonda– Washington Granato, candidato à prefeitura, e seu vice Geraldinho fizeram uma caminhada pelo bairro Aterrado, no qual se concentraram duas faculdades e diversos pontos comerciais. No sábado, pela manhã, ele se reuniu com pastores e líderes evangélicos para apresentar o plano de governo e as propostas.

No espaço foi abordado sobre a relevância das instituições religiosas quanto as várias ações sociais que as igrejas realizam, que, segundo ele, ficou ainda mais evidente nesse período de pandemia. “Onde as instituições tem levado conforto, fé, esperança e principalmente alimentos aos mais necessitados, além disso, o amplo setor que alcança onde o poder público tem dificuldade”, disse.

Em seguida, o candidato fez uma caminhada pelo bairro Santo Agostinho e conversou com os eleitores, juntamente com seu vice Geraldinho.

Ele se reuniu também com moradores da Rua Paraguai na Vila Americana, na noite da última sexta-feira, quando apresentou as propostas para melhorar a cidade de Volta Redonda. Granato expos aos moradores seus projetos para a cidade, sobretudo as melhorias para aquela região, onde ocorre muita enchente. Ele ouviu ainda sobre outros problemas que o bairro enfrenta.

– Abordamos a necessidade do trabalho preventivo contra as enchentes do Rio Paraíba, falamos sobre educação inclusiva, emprego e renda para as mulheres. Fomos a convite da moradora Michele e Priscila – disse Granato.