Grande festa vai marcar os 518 anos de Angra

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2020, 10:00 horas

Depois de receber 2020 com um Réveillon e uma Procissão Marítima para ninguém colocar defeito, Angra dos Reis se prepara para comemorar seus 518 anos de fundação, no dia 6 de janeiro.

A grande festa, organizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio e a TurisAngra, começa neste sábado (4), na Praia do Anil, ao som do grupo Melim, formado pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela. O show dos donos dos sucessos “Ouvi Dizer” e “Meu Abrigo” está marcado para às 23h30. Mais cedo, às 20h terá DJ Bozz e, às 21h30, vai rolar o som da Banda Sereno.

No domingo (5), a programação muda de endereço e passa para o Centro da cidade, começando com esporte. Às 16h15, acontece a largada da Corrida dos Santos Reis Kids e, logo após, às 17h, terá início a tradicional Corrida dos Santos Reis, agora com a participação dos adultos. As 600 vagas disponibilizadas foram preenchidas. Os participantes poderão confirmar suas inscrições e retirar seu kits nesta sexta-feira (3), das 9h às 16h, na Secretaria Executiva de Esporte e Lazer, no Estádio Municipal, ou no dia da corrida, entre 10h e 15h, na Casa Larangeiras.

Depois a festa se transporta para a praça Nilo Peçanha, em frente à Prefeitura. Às 22h acontecem as apresentações das folias Luz Divina e João Alves Filho. Em seguida, às 23h30, tem a banda do Colégio Naval e, às 0h, haverá o tradicional corte do bolo e a queima de fogos anunciando os 518 anos de Angra. O grupo de pagode Inspirasamba vai encerrar a noite festiva, a partir das 0h10, na Praça Zumbi dos Palmares.

No dia 6 de janeiro, aniversário de Angra dos Reis, as comemorações começam bem cedinho, às 6h, com a alvorada festiva, na praça da Matriz, seguindo para a praça 6 de Janeiro, no Morro do Carmo, onde a banda do Colégio Naval se apresentará. Às 8h, será servido um café da manhã na comunidade com a cerimônia de hasteamento das bandeiras. Fechando as festividades, às 10h, vai ser celebrada a Missa Festiva pelos 518 anos da cidade, na Igreja Matriz.

Programação Angra 518 anos

04/01 – Sábado – Praia Do Anil

20h – DJ Bozz

21h30 – Banda Sereno

23h30 – Melim

05/01 – Domingo (Praça Nilo Peçanha / Praça Zumbi Dos Palmares)

16h15 – Corrida dos Santos Reis Kids

17h – Corrida dos Santos Reis

22h – Folias Luz Divina e João Alves Filho

23h30 – Banda do Colégio Naval

0h – Tradicional corte do bolo e queima de fogos

0h10 – Inspirasamba

06/01 – Segunda-Feira

6h – Alvorada Festiva – Igreja Matriz seguindo para a Praça 6 de Janeiro – Morro do Carmo

8h – Café da manhã na comunidade do Morro do Carmo

10h – Missa festiva – Igreja Matriz.