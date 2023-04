Gravata para mulheres

Matéria publicada em 21 de abril de 2023, 14:48 horas

As gravatas eram itens oficiais do guarda roupa dos homens, mas ultimamente está fazendo parte do feminino também, pois é , pegamos essa peça pra gente, porque não né?! Já que temos a capacidade de compor looks mais estilosos e despojados com elas!!!Afinal elas adicionam poder, empoderamento e sensualidade nos looks femininos.

E já tem um tempo que as fashionistas usam gravatas em seus looks. O item presente no armário masculino chegou aos destaques das apaixonadas por moda, que por sinal estão montando composições lindas e com muita personalidade com o uso desse acessório.

Um comportamento que tem sido cada vez mais interessante nas passarelas de moda, é fugir de padrões! É nítido perceber que cada vez é mais comum ver peças feitas para homens no guarda-roupa das mulheres.

Eu sempre gostei da ideia do uso de uma peça masculina em meus looks, como forma de trazer um ar de ousadia nos looks. E atualmente a gravata se tornou uma das grandes tendências da moda feminina, estou adorando isso tudo!!!!

Enfim, as gravatas dominaram o mundo da moda feminina e agora irão invadir o seu guarda roupa, rsrsrs. Mas você já tinha pensado em usar gravatas para complementar a composição do seu look?

Usar um look com gravata requer muita personalidade, uma dica bem fácil de se aplicar é, para quem ainda não é adepta, porém tem atitude para inserir esse item em suas composições, começar com modelos mais discretos, preferindo cores que combinem entre a gravata e a blusa escolhida. E por último procure destacar características femininas usando o cabelo solto e caprichando no batom ou marcando bem os olhos.

Esse acessório pra lá de moderno que veio parar no guarda roupa feminino é bem ousado. Se é isso que você procura, se joga garota, e invista nas gravatas em seus looks, você irá arrasar!