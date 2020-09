Grave acidente entre caminhão e duas carretas interrompe trânsito na BR-393, em Dorândia

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 14:29 horas

Barra do Piraí – Um grave acidente na tarde desta sexta-feira (11) entre duas carretas e um caminhão foi registrado no km 274 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), próximo a Dorândia, distrito de Barra do Piraí. O local é conhecido como Curva do Aterrado. O caminhão e uma das carretas estavam carregados com perfis metálicos, enquanto a outra carreta carregava óleo diesel.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a rodovia está interditada nos dois sentidos. Houve vazamento de óleo diesel com possibilidade de explosão ou incêndio.