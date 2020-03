Grávida de cinco meses é o primeiro caso de Covid-19 em Angra

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 18:21 horas

Angra dos Reis – O município tem o primeiro caso confirmado do novo coronavírus. Trata-se de uma paciente de 38 anos, que está grávida de cinco meses, que teve seu exame positivo pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ).

Ela está em isolamento domiciliar desde o dia 17 e o seu quadro de saúde vem melhorando, segundo informações da prefeitura.

Ela mora com a mãe de 60 anos, o marido, de 40, e um filho de seis anos de idade. Todos estão sendo monitorados pela equipe de Vigilância Epidemiológica de rede e passarão pelo teste para saberem se também contraíram o vírus.

A paciente foi à cidade do Rio de Janeiro no último dia 10 e logo depois começou a sentir os sintomas da doença.

Ainda de acordo com a prefeitura, a paciente cumpre o protocolo de isolamento determinado pela Saúde do município mas, mesmo assim, a equipe já está em contato com a mesma para coletar informações sobre todas as pessoas com quem ela teve contato nos últimos dias para também monitorá-las.

O prefeito fez um vídeo informando a confirmação à população do município e reforçou as recomendações de precauções contra o coronavírus, tais como permanecer em isolamento social, saindo de suas casas o mínimo possível, apenas em casos extraordinários; lavar com frequência as mãos com água e sabão, ficar de um metro a um metro e meio de distância dos outros e, ao retornar para suas casas, deixas o sapato do lado de fora, colocar a roupa para lavar, desinfetar a maçaneta e objetos manuseados na rua e entrar em casa indo diretamente para o banho.

“Faça a sua parte repassando essas informações aos familiares, amigos e conhecidos. A união de todos é muito importante neste momento”, destacou o prefeito.