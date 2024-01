Grebal abre inscrições para curso de oratória com Paulo Rangel

Barra Mansa – O Grebal (Grêmio Barra-manense de Letras) está com inscrições abertas para o Curso de Oratória ministrado pelo presidente do grêmio, Paulo Rangel. Atividade é voltada para aqueles que enfrentam dificuldades nessa área ou que tem interesse em melhorar a comunicação.

O curso de oratória acontecerá em dois dias, 30 de janeiro e 1º de fevereiro, às 18h30, na sede do Grebal. Com exercícios práticos de respiração, dicção e postura, o curso busca auxiliar diretamente no desenvolvimento pessoal de quem deseja dominar a arte de falar em público. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (26), pelo Whatsapp (24) 99912-1975 e as vagas são limitadas.

Além de auxiliar diretamente quem deseja dominar a arte de falar em público, o Grebal irá beneficiar a ONG Late e Mia, com uma campanha de ação social, onde o valor cobrado serão dois quilos de ração sem corante para gatos a serem entregues a instituição.

Paulo Rangel tem uma ampla bagagem que lhe permite ministrar o curso de oratória com a máxima eficiência. É ator, autor, escritor, dramaturgo, poeta, ventríloquo; instrutor de artes cênicas, oratória e diretor de teatro desde 1986. É também, fundador da Cia Teatral Granada, que acumula vários prêmios de destaque, e autor do método de ensino Escrita Criativa, que gerou o curso sobre o tema em 2022. Em 2023 ministrou o Workshop de Declamação “Descobrindo Formas e Tons”. Atualmente está sem sua segunda gestão à frente do Grebal.

O Grebal fica na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, 44, no Centro de Barra Mansa.