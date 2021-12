Grebal encerra 2021 com série “Poesia em Festa”

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2021, 19:13 horas

Até 02 de janeiro serão postados 14 vídeos de poesias autorais no Facebook

Barra Mansa – Para marcar o encerramento de 2021, o Grêmio Barra-mansense de Letras deu início a uma série de publicações do projeto “Poesia em Festa” nesta segunda-feira, dia 20, no Facebook do Grebal (https://www.facebook.com/grebal).

Até o dia 02 de janeiro de 2022, serão divulgados vídeos de 14 participantes, associados ao grêmio, com poesias autorais desses poetas, que se inscreveram para fazer parte desse momento especial do grêmio.

O presidente explicou que o objetivo dessa proposta é reunir mensagens que possam transmitir palavras de amor, paz, conforto e reflexão em versos, refletindo o espírito do Natal que toma conta do Grebal.

– Aproveitando esse momento de confraternização para levar a todos palavras carregadas de pura emoção e sentimentos. Mostrando que também nessa época, no Grebal, a Poesia está em Festa – sintetizou Paulo Rangel.

Poetas grebalistas participantes do “Poesia em Festa”

Adahir Gonçalves; Aline Brasil; Amanda Gomes; Bessa de Carvalho; Diamantino Bártolo; Estélia Meg; Fernanda Pereira; Lourildo Costa; Lucia Araújo; Marizia Magalhães; Natália Faria; Nivea Moraes Marques; Paulo Rangel; e Silvia Helena Xandy.

Outros projetos

Além do “Poesia em Festa”, outras publicações recentes podem ser conferidas na página do Grêmio Barra-mansense de Letras. No último sábado, dia 18, aconteceu a estreia do “Literatura em Movimento”, em parceria com a Cia Teatral Granada, com a peça adaptada do livro “Família Curty – História Sem Fim”. A página também reúne as edições do “Sarau Mestres da Poesia”, que ao longo de 2021 alcançou milhares de pessoas todos os meses.

