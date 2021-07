Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 15:29 horas

Exibição será publicada sábado, dia 31, na página do Facebook do Grêmio Barra-Mansense de Letras

Barra Mansa – O Grêmio Barra-Mansense de Letras (Grebal) estreia neste sábado, dia 31, o quinto sarau virtual “Mestres da Poesia”. A exibição, em vídeo, será publicada às 18 horas, na página do Facebook, com declamações do livro “Viagem ao Meu Interior”, da autora local Natália Faria. Os interessados podem conferir essa e outras edições passadas pelo link: https://facebook.com/grebal.

Segundo a escritora, essa obra carrega no DNA sua “sensibilidade marcante”. Pois retrata o amor que carrega consigo e a sustenta. Na simplicidade dos versos, ela se abre para o mundo expressando sentimentos e fantasiando momentos. Ora repletos de felicidade, ora habitados pela saudade construída no desgaste do tempo.

“É indescritível a felicidade que sinto ao ver minha obra literária homenageada pelo Grebal, através do sarau ‘Mestres da Poesia’. Sou grande entusiasta da literatura. Vejo na poesia uma forma de abrir meu coração e me relacionar com um mundo tão carente de amor”, sintetiza Natália.

Equipe

Essa edição conta com os declamadores: Ceminha Guedes, Estélia Meg, Indieslay Meneguiti, João Pedro Barros, o presidente do Grebal, Paulo Rangel, além da participação da autora. Já a atração musical, em voz e violão, é com Abrahão Lincoln Graciosa Machado. O sarau tem ainda apoio técnico de Cida Dutra, Indieslay Meneguiti e Rita Rangel.

De acordo com Paulo Rangel, “o sarau virtual tem sido uma grande oportunidade de fazer com que as obras dos grebalistas cheguem a um público cada vez maior”. O presidente também menciona o orgulho em poder trabalhar a obra de Natália Faria.

“Ela foi presidente do Grebal antes de mim e durante sua gestão, eu fazia parte da diretoria. E é um privilégio para todos nós realizar esse sarau em sua homenagem”, expressa.

Contexto da obra

Ainda sobre “Viagem ao Meu Interior”, Natália contextualiza que escreve seus versos para amenizar as “agruras do caminho”, pois como ela pontua, não é só feito de flores, “deparo-me com algumas pedras e costumo contorná-las para seguir em frente”, afirma. “Construindo minhas rimas eu vou abrindo o meu coração e registrando as histórias que escrevo no livro da minha vida. Resumindo, ‘Viagem ao Meu Interior’ é um cantar solene no entardecer dos meus dias”, ressalta.

Como grebalista de longo tempo, Natália parabeniza Paulo Rangel pelo brilho da sua gestão. Reconhecendo que mesmo com as dificuldades encontradas nesse tempo de pandemia, se dedica para manter o Grebal em atividade constante. “O sarau virtual veio para ficar, com certeza. Veio para se juntar a tantos outros projetos maravilhosos por ele idealizados”, destaca.

Oportunidade para artistas locais

Para compor as apresentações, o Grebal abre espaço para que artistas da região apresentem seus trabalhos também. Músicos e artistas plásticos locais podem entrar em contato por WhatsApp (24) 99912-1975 ou e-mail: [email protected]