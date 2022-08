Grebal exibe declamações do livro ‘Aroma em Versos’ no Sarau Mestres da Poesia

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 15:29 horas

Com uma declamação por dia, o público pode conferir os vídeos na página do Grêmio Barra-mansense de Letras no Facebook

Barra Mansa – O livro “Aroma em Versos”, de Isa M. A. da Silva é a obra da vez no Sarau Mestres da Poesia realizado pelo Grêmio Barra-mansense de Letras. Desde o dia 1º, segunda-feira, o público aprecia as declamações diárias na página do Facebook do Grebal. As publicações, em vídeo, seguem até o próximo domingo (7) e podem ser conferidas pelo link: https://facebook.com/Grebal.

Os declamadores já são conhecidos por quem acompanha os eventos literários: Paulo Rangel, Rita Rangel, João Pedro Barros, Indieslay Meneguiti, Estélia Meg e Ceminha Guedes. O primeiro vídeo, já publicado, foi a declamação da poesia “Sonho e Ilusão”, por João Pedro Barros, já o segundo foi “Translação”, declamada por Rita Rangel. Os vídeos são publicados sempre por volta das 18 horas, diariamente.

Sobre a autora

Maria Aparecida da Silva, assina seus escritos como Isa M. A. da Silva. Nascida em Barra Mansa e mora atualmente em Volta Redonda. Autodidata, começou a escrever despretensiosamente, para fugir da solidão e hoje é poetisa e foi Imortal Fundadora da Confraria Internacional de Literatura e Artes.

Isa é administradora e diretora de eventos no Grupo Mel Poesias, membro do Grebal e foi diretora de Eventos da Acilbras e Administradora e Presidente Executiva na Cila (Confraria Internacional de Literatura e Artes) e agora é acadêmica da Academia Caxambuense de Letras. Também é acadêmica na Academia de Litera tura Música e Arte. A.L.M.A. Petronesse Cora Coralina – Cadeira 18; acadêmica na AMCL, Academia Mundial de Cultura e Literatura, tendo como Patronesse Elair Cabral, cadeira 48.

Já participou de várias Antologias: Encontro Di Versos I e II, Florbela, Versoletrando, e agora também da “Café, Poesias e Versos”, apesar de preferir investir em seus livros solo. Há quatro anos participa do Concurso Prosa e Verso do Grebal. Neste momento, está com um livro de poemas saindo, e “Causos da Isa” já na Editora e escrevendo um romance que se passa na França, na Segunda Guerra Mundial.

Sarau Mestres da Poesia

O Grebal promove um momento em que poesia, música, teatro se complementam nesse encontro literário, em que artistas podem expressar sua paixão pela literatura. E com a publicação virtual, alcança públicos para além dos palcos do Grebal. Nessa edição, de 2022, os saraus acontecem ao longo de uma semana, em vez de ser apenas um dia.

Oportunidade para artistas locais

Para compor as apresentações, o Grebal abre espaço para que artistas da região apresentem seus trabalhos também. Músicos e artistas plásticos locais podem entrar em contato por WhatsApp (24) 99912-1975 ou e-mail: [email protected]