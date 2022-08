Grebal lança mais uma edição do sarau virtual, dia 1º

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 16:50 horas

Até o dia 7, serão lançados vídeos com declamações no Facebook todos os dias

Barra Mansa- O Grêmio Barra-mansense de Letras dá início a mais uma semana de Sarau Mestres da Poesia na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro. A homenageada da vez é a escritora Nívea Moraes Marques, cujas poesias serão declamadas por outros grebalistas, em vídeos que serão publicados na página do Facebook do Grebal.

Até o dia 7 de setembro, quarta-feira, o público poderá conferir uma declamação por dia, a partir das 18 horas, por meio do link: https://facebook.com/Grebal. Os declamadores serão: Paulo Rangel; Indieslay Meneguiti; Rita Rangel; João Pedro Barros; Estélia Meg; e Ceminha Guedes.

A autora afirma que “a atividade da leitura e da escrita em minha vida é uma tarefa a que me entreguei com amor desde que aprendi a ler e a escrever”. Segundo Nivea, a admiração por escritores sempre a motivou buscar conhecer as histórias de vida deles, “aplaudir suas façanhas e ver os pontos em comum que pudessem existir entre mim e eles”.

Dessa vez, foram selecionadas poesias avulsas da grebalista, que descreve a escrita como uma forma de decifrar o mundo, “principalmente o mundo interior que nos habita”. Ela considera a prática também como uma forma terapêutica de construir e manter a higidez mental.

O presidente do Grebal, Paulo Rangel, afirma que a poesia continua se evidenciando nos eventos do grêmio. Seja na sede, com a presença do público, ou de forma virtual, “os eventos continuam cumprindo seu papel de levar a arte literária a associados e amigos do Grebal”, garante.

Além disso, Rangel observa que essa alternativa do formato on-line possibilita “a apresentação dos autores grebalistas para uma infinidade de pessoas que começam a descobrir o verdadeiro significado de ser um Mestre da Poesia”, exclama.

E esse é um sentimento que Nívea confirma: “Participar do Sarau Mestres da Poesia é uma honra para mim. Ter os declamadores do Grebal dizendo meus versos me dá grande alegria, um sentimento de pertencimento à minha terra. E também é uma grande confirmação de que sou poeta e tenho algo de bom a ser mostrado e apreciado por todos que gostam de poesia e respeitam o Grebal, uma instituição tradicional e preciosa em nossa cidade e toda a região”, expressa a homenageada.

Ela ainda ressalta que sob a presidência de Paulo Rangel e com a atual diretoria, têm sido realizadas iniciativas modernas e interessantes, valorizando as letras e as artes em geral. “Eu agradeço muito a oportunidade”, conclui.