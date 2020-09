Grêmio Audax Barra Mansa vence equipe de Miguel Couto e lidera grupo B da Copa Carioca Interclubes

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 10:43 horas

Barra Mansa – O Grêmio Audax Barra Mansa jogou pela segunda rodada da Copa Carioca Interclubes, neste domingo (27), contra uma equipe de Miguel Couto. A vitória valia a liderança do Grupo B. A equipe venceu por 4 a 1, com dois gols de Thiago, um de Patrick e outro de Pelé, no campo da Associação Atlética Goiabal, em Barra Mansa.

Com esse resultado, a equipe comandada pelo técnico Bruno Abrahão, o preparador de goleiros Fabiano Alacrino e também o preparador físico Roberto Torturella, lidera o grupo B com seis pontos e o próximo compromisso será fora de casa, contra a equipe CDE, na Urca, no Rio de Janeiro.

Sub-20

Já o Grêmio Barra Mansa, na categoria Sub-20, perdeu por 1 a 0 contra Miguel Couto, no campo da Vila Maria, na tarde de domingo (27), em Barra Mansa. Com a derrota, o time fica na lanterna do grupo B.