GRIPE: por que é preciso se vacinar todo ano?

Nacional – Todos os anos, o Ministério da Saúde — em parceria com as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde — realiza a Campanha de Vacinação contra a Gripe. Este ano, a mobilização ocorre nos estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e já contabilizou quase 37 milhões de doses aplicadas — 42% do grupo prioritário estabelecido pelo Ministério.

Na Região Norte, pela primeira vez, a imunização contra a gripe acontece em período diferente das demais regiões do país. No Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, a mobilização aconteceu entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024 e deve ser retomada no segundo semestre deste ano.

Mas por que é preciso tomar o imunizante contra a gripe todos os anos? Quem explica é o doutor André Prudente, diretor-geral do Hospital Giselda Trigueiro — unidade pública referência no tratamento de doenças infectocontagiosas de Natal no Rio Grande do Norte.

“Porque essa vacina não promove imunidade duradoura. Algumas doenças como catapora, sarampo, a pessoa pega uma vez e nunca mais adoece, porque são gerados anticorpos que duram a vida toda, mas a gripe não. Gripe, a pessoa pode adoecer diversas vezes na vida, justamente porque os anticorpos não são duradouros. Mas ainda há um outro motivo. O vírus da gripe sofre muitas mutações. Então, quase todos os anos, os vírus circulantes são diferentes e, portanto, as vacinas são feitas conforme o tipo que está circulando naquele momento.”

O diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Eder Gatti, explica que a vacina contra a gripe muda sua composição anualmente, obedecendo os dados da vigilância em saúde e para combater os tipos de vírus da influenza em circulação. Por isso, é importante que todos recebem doses para reforçar a proteção.

“Todo ano, muda a vacina – uma mudança organizada pela OMS [Organização Mundial da Saúde]. Uma mudança que acontece obedecendo a dados de vigilância, ou seja, obedecendo os vírus que mais circulam no momento. E, também, é bom reforçar a vacinação anualmente, considerando a queda da proteção. Então, todo ano, é bom reforçar a vacinação para reforçar a proteção.”

O Ministério da Saúde ressalta que a vacinação é a medida mais eficaz para garantir a saúde da população durante as estações do outono e inverno. A vacina salva vidas e previne milhões de casos graves e óbitos pela infecção provocada pelo vírus da influenza.

Faça parte do Movimento Nacional Pela Vacinação e diga sim para a vacina contra a gripe. Procure uma Unidade Básica de Saúde com a Caderneta de Vacinação ou documento com foto. Com informações do Brasil 61.