Grupo arrecada alimentos para doar às famílias de Volta Redonda e Pinheiral

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 10:31 horas

Famílias dos bairros Belo Horizonte, Siderlândia e Mariana Torres receberam doações na terça-feira (28)

Volta Redonda – Um grupo de moradores de Volta Redonda se reuniu para uma causa em comum: ajudar o próximo, não importando se são pessoas ou animais. Por isso o “Grupo DoaAmor” tem o objetivo de auxiliar famílias na doação de cestas básicas, contribuir em empregar pessoas que precisem alavancar renda, entre outros atos de solidariedade. O grupo também arrecada alimentos e rações para animais de rua.

Segundo Tégno Leonardo da Silva Cerqueira, de 43 anos, ator e mestre de cerimônias, a ideia surgiu quando ele conheceu sua sócia, que já fazia um trabalho voluntário com doações, e decidiram somar forças para um bem maior.

– Já fazia essas ações voluntárias sozinhos, e minha sócia também. No ano passado, fiz um Stand Up beneficente no Gacemss para uma menina chamada ‘Lorena’. E aí, eu vim visitar a Lívia (sócia) porque eu tinha feito uma festa para ela, onde nos conhecemos e ofereci a ideia. Ela gostou muito e decidimos juntar forças por volta de outubro. No mês dezembro fizemos uma campanha de Natal, onde oficializamos o grupo – contou um dos fundadores do grupo.

Tégno destacou que as famílias não são cadastradas, pois a intenção é fazer a diferença na vida das pessoas que procuram pelo grupo.

– Queremos ajudar as pessoas que estão passando por necessidades temporárias, para ajudar alguém a ‘sair’ do buraco. As vezes a família não tem nada em casa, então doamos uma cesta básica no mês, ajuda a conseguir um emprego. Nunca sabemos quem será beneficiado – explicou o ator e mestre de cerimônias.

A advogada, Lívia Aguiar, de 40 anos, sócia de Tégno e uma das fundadoras do grupo, comentou que famílias dos bairros Belo Horizonte, Siderlândia e Mariana Torres receberam doações na terça-feira (28).

Já ajudamos praticamente famílias de todos os bairros de Volta Redonda e algumas de Pinheiral. Mesmo na quarentena, continuamos com as doações. Como meu escritório está aberto, fazemos uma sindicância, verificando se realmente as pessoas que nos procuram precisam. Tenho feito contato com elas pelo WhatsApp e então buscam as doações. Também entregamos as doações nas casas das famílias. Ontem mesmo fomos em três bairros daqui de Volta Redonda – concluiu a advogada.

Tégno e sua esposa arrecadam os alimentos e rações para os animais de rua, que são distribuídos durante a noite.

– Recebemos as doações aqui no bairro em que moramos, mas as pessoas não têm muito o hábito de doar, então a gente acaba comprando muita coisa. Gasto metade do meu cachê com as cestas básicas para as famílias. Quando temos pouca doação nós compramos dez cestas e deixamos estocado para quando alguém nos procurar e fazermos a doação – concluiu Tégno.

Interessados em ajudar o grupo com as doações para famílias e os animais de rua, entrar em contato pelo Instagram @grupodoaamor ou entrar em contato com Tégno pelo telefone 99827-3557.