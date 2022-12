Grupo Assaí acerta compra de terreno para instalação em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2022, 09:47 horas

Um dos maiores atacadistas do país, vai investir R$ 50 milhões na Cidade do Aço

Volta Redonda – A direção do Grupo Assaí, que é uma das maiores redes atacadistas de hipermercado do país, entrou com contato com o prefeito Antonio Francisco Neto para confirmar a compra de um terreno, possibilitando a instalação de uma unidade em Volta Redonda. O contato foi feito na noite desta quinta-feira, dia 22, e nesta sexta-feira, 23, o prefeito já reuniu parte da equipe do governo que estará envolvida na resolução da parte burocrática que antecede a chegada do grupo ao município. Os valores da compra da área não foram divulgados.

O próximo passo do grupo, após a compra do terreno, será dar entrada oficialmente no projeto na prefeitura. Isso já deve ocorrer nas próximas semanas pois, segundo os diretores do grupo disseram ao prefeito, há pressa em iniciar as obras. Pelo projeto discutido preliminarmente com a prefeitura, o grupo Assaí vai investir R$ 50 milhões e gerar pelo menos 500 empregos diretos em Volta Redonda. O terreno comprado fica no bairro Belmonte e a negociação se desenrolou ao longo dos últimos meses.

“É uma satisfação muito grande receber essa notícia na véspera do Natal. Realmente um grande presente para nosso município, pois emprego e renda são sempre bem-vindos”, disse o prefeito.

Neto destacou que a direção do Grupo Assaí mostrou grande empenho em concretizar a operação da compra do terreno, concluída nesta quinta-feira.

Com isso, o prefeito disse que é uma obrigação do governo garantir apoio nos demais processos que envolvem a chegada do empreendimento. “Toda essa mobilização mostra a importância que Volta Redonda tem e como conseguimos resgatar a credibilidade do nosso município”, afirmou Neto.