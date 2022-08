Grupo Cênico Estudarte abre a quarta temporada do ‘Pequenas Leituras’ no dia 11

Matéria publicada em 8 de agosto de 2022, 16:15 horas

Volta Redonda – Seguindo a trajetória que encerrou sua terceira temporada com sucesso de público em junho deste ano, o evento ‘Pequenas Leituras’ terá sua estreia na próxima quinta-feira, dia 11, a partir das 20 horas, no Premium Café (anexo ao Teatro Gacemss 1), em Volta Redonda. Apresentado pelo Grupo Cênico Estudarte, o evento foi lançado em setembro de 2019 pela RH Soluções Artísticas e trouxe um diferencial para a região Sul Fluminense por se tratar de um projeto de leituras dramáticas trazidas a público.

Com uma programação que envolve, em média, a leitura de trinta a quarenta textos a cada episódio, o evento se destaca pelo rodízio de integrantes do Estudarte a cada edição, possibilitando cada ator a exercer suas criações vocais para que o público se divirta e reflita sobre cada tema abordado.

-É um trabalho de criatividade, improvisação e exercício técnico vocal. Eles aprendem e desenvolvem em nossas oficinas de atores e os episódios do evento servem como trabalho prático perante o público para eles terem maior amplitude da consciência sobre o que estão construindo. É um trabalho de dublagem e, ao mesmo tempo, faz lembrar as antigas radionovelas, onde o público ouvia as cenas e imaginava-as acontecendo – explica Rodrigo Hallvys, que assina a direção geral do Estudarte e estará em cena junto com Fábio Mendes, Ramon Amorim e Rita Mendes.

Com conteúdos que trazem comicidade a situações cotidianas em textos que são escritos no padrão para novelas, filmes e séries, a proposta é fazer o público se identificar com as situações abordadas e, ao mesmo tempo, descobrir as diferentes vozes que cada ator consegue criar. “Todos nós temos vozes pluralizadas que vão além da voz que utilizamos no dia a dia. É uma das ferramentas dos atores que possuem condições de projeção vocal. Faz-se necessário trabalharmos isso para aumentarmos a gama de personagens que podemos construir de uma forma mais consistente”, detalha o diretor.

Segundo Hallvys, outra característica é o “efeito estágio” que o Pequenas Leituras proporciona aos envolvidos. Parte da plateia começa a se interessar pela oficina e, os atores que já fazem parte dela, assistem as edições antes de poderem ser escalados para atuarem nas seguintes.

-É o caso do Fábio e da Rita, que são filho e mãe e são integrantes das oficinas. Eles já vinham assistindo os últimos episódios da terceira temporada como estágio, uma espécie de laboratório de aprendizagem, e agora foram escalados após passarem pelas primeiras aulas de voz. O trabalho flui e todo mundo se desenvolve – comenta.

Uma alternativa interessante para quem busca diversão durante uma quinta-feira em um passeio com preço acessível.

Serviço

Pequenas Leituras – 4ª temporada – Primeiro Episódio

Dia 11 de agosto, às 20 horas, no Premium Café (anexo ao Teatro Gacemss 1)

Elenco: Fábio Mendes, Ramon Amorim, Rita Mendes e Rodrigo Hallvys

Produção: RH Soluções Artísticas

Realização: Grupo Cênico Estudarte

Fotografia: Divulgação / Deivid Camões

Entrada Gratuita