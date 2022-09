Matéria publicada em 10 de setembro de 2022, 15:32 horas

Volta Redonda – Enquanto prepara a primeira fase de seu décimo festival de teatro para dezembro, o grupo Cênico Estudarte segue a todo vapor com a quarta temporada do ‘Pequenas Leituras’, que entrou em cartaz no mês passado. Agora, em contagem regressiva para seu segundo episódio, são escalados os atores Estela Vieira, Fábio Mendes, Lívian Helena e Maycon Lendel, que se apresentarão no dia 15 de setembro, a partir das 20 horas, no Premium Café (anexo ao teatro Gacemss 1), com entrada gratuita.

Quebrando a tradição de estar sempre na segunda quinta-feira do mês em cartaz com o projeto, o Estudarte alterou a data do mês de setembro para possibilitar que parte de seu público pudesse ir ao Rock In Rio e também presenciar o evento na semana seguinte.

-Parte do nosso público é fiel. Vemos mensalmente na plateia e nos acompanha desde as primeiras temporadas. Então fez todo sentido alterarmos excepcionalmente neste mês e todo mundo concordou. Traremos alguns textos inéditos e queremos que nossa plateia esteja conosco para dar as gargalhadas de sempre – explica Rodrigo Hallvys, diretor geral do Estudarte e proprietário da RH Soluções Artísticas, empresa responsável pelo evento.

Com dezenove anos desde sua fundação, o Estudarte tem causado lotação no espaço onde ocorre o evento, fato que é comemorado pela direção geral. “Estreamos em 2019 com a primeira temporada e interrompemos a segunda por circunstâncias da pandemia. Retornamos em janeiro deste ano. Em todas as temporadas tivemos lotação nos episódios. E isso é gratificante. É um evento que acontece em dia de quinta-feira, quebrando aquela ideia de que só se forma público aos fins de semana. Provamos que não é assim”, comenta Hallvys.

Já a ideia de fazer um episódio apenas com os atores mais jovens veio da necessidade de contemplar todos os integrantes das oficinas de atores do Estudarte. “São três oficinas. Uma com veteranos adultos, outra com adultos iniciantes e uma de jovens. A cada episódio, procuramos inserir dois integrantes novos com dois mais experientes, dando oportunidade de todos criarem suas vozes perante a plateia, colocando em prática parte do que trabalhamos nas oficinas”, explica o diretor.

Sobre os textos, que conquistaram o gosto do público, apresentem temas cotidianos de forma cômica em sua maioria, possibilitando elementos surpresas enquanto os atores vão fazendo suas leituras dramáticas, alterando suas vozes a cada mudança de página, onde muda-se também as personagens.

-Cada integrante apresenta um monólogo e os diálogos são revezados entre os quatro. Cada cena dura de dez segundos a dois minutos. Isso faz o dinamismo ser rápido e funcional também. A plateia não percebe o tempo passar. São três blocos de quinze minutos de leituras, com intervalos de mais quinze. É gostoso quando chegamos ao final e a plateia questiona “Mas já?”. Fica aquele gostinho de “quero mais” – festeja Rodrigo.

Outra parte da dinâmica é o desafio que o elenco tem em criar tudo quase que de forma improvisada, já que os textos são entregues aos atores faltando uma hora para eles entrarem em cena. “É o trabalho que nos aproxima da construção da dublagem e nos faz revisitar as antigas radionovelas. A plateia vai imaginando a cena acontecendo e isso envolve a criatividade de todo mundo que está presente. É divertido e reflexivo ao mesmo tempo. Trabalho de atores se construindo. E nossos jovens são tão dedicados quanto os adultos que temos no Estudarte”, finaliza Hallvys.

Serviço

Pequenas Leituras – Quarta temporada – Segundo episódio

Dia 15 de setembro, às 20 horas

Local: Premium Café (anexo ao Gacemss 1)

Elenco: Estela Vieira, Fábio Mendes, Lívian Helena e Maycon Lendel

Direção: Rodrigo Hallvys

Produção: Grupo Cênico Estudarte

Realização: RH Soluções Artísticas

Entrada: Gratuita

Rede social: @grupoestudarte

Site: www.grupoestudarte.com.br