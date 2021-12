Grupo da Nova Geração faz visita à Estufa Municipal

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 18:26 horas

Porto Real – A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH) realizou, nesta quarta-feira, dia 8, a visitação do Grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Nova Geração à Estufa Municipal, com o objetivo de conhecer a estrutura no processo de cultivo de uma horta natural, de produzir hortaliças e plantas, utilizando-se práticas culturais adequadas, sem uso de agrotóxicos, adubos químicos, sementes transgênicas, antibióticos e outros produtos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.

A ação desenvolvida em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), mostrou ao grupo que a produção de hortaliças e plantas em casa é uma atividade totalmente possível, sendo necessário ter alguns conhecimentos básicos para a produção.

Na ocasião, o secretário de Agricultura Anderson Martins, Andrinho, esclarece que “a construção de uma horta orgânica em casa, mesmo que em um espaço pequeno, proporciona o relaxamento mental e corporal, através do contato com a terra e o prazer de produzir o próprio alimento que estimula uma alimentação saudável”.

Foto: Fabiano Sabino

Objetivo foi conhecer a estrutura no processo de cultivo de uma horta natura