Grupo de amigos da Água Limpa doa alimentos para caminhoneiros e cestas básicas para famílias na quarentena

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 11:47 horas

Volta Redonda – Um grupo de amigos do bairro Água Limpa, de Volta Redonda, uniu forças para ajudar caminhoneiros e famílias carentes que necessitam de ajuda neste momento de quarentena, que atinge toda região Sul Fluminense. Com muitos estabelecimentos fechados pelas rodovias que cortam as cidades, os caminhoneiros ficam sem opção de onde comprar ou do que comer, o mesmo vale para as famílias que estão sem empregos por conta dos decretos municipais, que fecharam boa parte do comércio.

Focando nisso, o grupo formado por mais de cinco pessoas decidiu se reunir em prol ao outro. A iniciativa era de preparar sopas e entregar aos caminhoneiros nas margens da Rodovia Presidente Dutra, no período da noite; e doar as cestas básicas para famílias de Volta Redonda.

Caminhoneiros

Segundo Rosi Gil, uma das idealizadoras do grupo, além de ajudar o próximo, a intenção também é focada em incentivar que outras pessoas façam o mesmo de ajudar quem precisa.

– Somos um grupo de amigos empenhados em ajudar o próximo, pois muita gente está sem alimento em casa e os caminhoneiros estão com muita dificuldade do que comer porque está tudo fechado. Seria ótimo que outras pessoas abraçassem a causa, que grandes empresários entrassem nessa e ajudassem quem realmente precisa. Tem sido muito satisfatório de estarmos fazendo o bem, porque as pessoas realmente estão sem poder comer – destacou a microempresária.

Rosi contou como foram as primeiras experiências com os caminhoneiros na estrada.

– No primeiro dia que saímos para ajudar os caminhoneiros estávamos um pouco perdidos, sem logística, mas meu irmão, que é caminhoneiro, nos orientou para onde devíamos ir. Fomos no posto de gasolina, onde fica a churrascaria do Borba Gato, no bairro Dom Bosco e lá conseguimos levar uma sopa de legumes para alguns caminhoneiros e moradores em situação de rua. Em seguida fomos no Posto Abreu, na Casa de Pedra, mas por conta do horário estava fechado e de lá fomos para o Posto Sol da Dutra, na Vila Principal em Barra Mansa e lá bombou pela quantidade de caminhoneiros, então decidimos concentrar as doações por lá – relatou, acrescentando que os caminhoneiros disseram estarem sem álcool em gel e que sentem fome na maior parte do dia.

Os membros do grupo, durante as doações, estão utilizando luvas e máscaras descartáveis para evitar o contato direto com os beneficiários, como forma de prevenção da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

– Estamos todas as noites no posto, a partir das 19h30, e quem quiser comparecer para ajudar será bem-vindo. Gostaria de agradecer a todos que nos ajudam, principalmente ao Hélio Hortifruti, que doa os legumes pra gente, o Açougue Mastercarne que está doando a carne, a Cida da Padaria Rotália, que nos fornece o pão. Eles estão sendo nossos parceiros nessa caminhada – disse Rosi Gil.

Cestas básicas

O grupo de amigos da Água Limpa está realizando uma triagem para selecionar as famílias que receberam e vão receber as cestas básicas com ajuda de doações. O grupo está aceitando doações de alimentos que irão compor as cestas. As famílias dos bairros Roma e Belo Horizonte já foram beneficiados com a iniciativa.

– Ontem entregamos quatro ou cindo cestas básicas. Elas não são recheadas, mas têm o suficiente para o sustento da família: arroz, feijão, fubá, açúcar, macarrão, extrato de tomate. Entramos para famílias que já passavam por dificuldades, que sobreviviam de bicos, que têm familiares acamados em casa – concluiu a microempresária.

Interessados em ajudar nas doações com as cestas, entrar em contato com Rosi Gil pelo telefone 99986-5252.