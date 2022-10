Grupo de escoteiros de Pinheiral auxilia jovens na socialização pós-pandemia

Matéria publicada em 20 de outubro de 2022, 16:26 horas

Pinheiral – O 142 Grupo Escoteiro do Ar ReVOAR, situado em Pinheiral, único da modalidade do ar da região, auxilia por meio de suas atividades e acompanhamento a socialização dos jovens membros do grupo, principalmente no período atual de pós-pandemia.

Fundado por Flávia Romão, atual Diretora Presidente do 142 Grupo Escoteiro do Ar ReVOAR, há quase 5 anos, o grupo conta com 60 membros ativos a partir de 6 anos e meio de idade.

A Diretora Presidente comentou um pouco sobre as dificuldades tanto ao longo da pandemia quanto no período pós-pandemia:

– Durante a pandemia, nosso Grupo não parou as atividades, pelo contrário, continuamos nossas reuniões de forma online. Ao retornar presencial, infelizmente, encontramos dificuldades nos jovens. Sair de casa no início, socializar com as pessoas, o medo, o pânico e a ansiedade se fizeram presentes. O período pós-pandemia é o mais difícil, pois é onde precisamos ter uma base para cuidar do lado emocional de todos. Dessa forma, nosso grupo tem se mostrado unido como sempre foi, com a adesão de novos membros, até mesmo na própria pandemia, para que o Criar Laços não ficasse perdido. Hoje nosso grupo conta com 60 membros ativos, em média, entre jovens, crianças e chefes. Estamos ainda passando pelos traços da pós-pandemia, mas de uma forma gradual, lenta e de motivação, conseguimos, a cada dia, sermos resilientes – explicou Flávia.

A fundadora do grupo também ressalta a importância do Escotismo para a formação de certas habilidades e compartilha um pouco das raízes do movimento:

– Psicólogos, terapeutas, pedagogos, dentre outras especialidades indicam o Escotismo como forma de conviver e trabalhar em equipe, vida ao ar livre, o método Aprender Fazendo. É uma forma de manter unido os Laços afetivos e familiares, afinal o Escotismo no ReVOAR preza a palavra Família Escoteira. O Escotismo é um movimento coeducativo, sem fins lucrativos, sem partido político, sem classe social, credo ou raça. Aceitamos e respeitamos qualquer pessoa dentro das suas particularidades. Temos como Lema o Sempre Alerta e Sempre Fazer o Melhor Possível – comentou a Diretora Presidente.

O grupo também realizou atividades do Setembro Amarelo com a presença de psicólogos para uma palestra sobre suicídio, medo, pânico e ansiedade, avaliado como um ponto de partida para o recomeço de diálogos e reconstrução.

Outra atividade realizada pelo grupo recentemente foi a participação na atividade mundial que ocorreu no último fim e semana, o JotaJoti – Jamboree On The Air, onde os jovens não competem, mas colocam em prática, através de atividades e bases o aprendizado. O grupo alcançou o Padrão Diamante, o Padrão mais alto do evento.

Modalidade do ar

Essa modalidade do Escotismo lida com interesses ligados a aviação, desenvolvendo conhecimentos e atividades relacionadas com essa área. Os grupos se encontram com profissionais da área e possuem a oportunidade de interagir com aeronaves.

– Nossos jovens, por sermos da modalidade do Ar, fazem visitas educativas em bases aéreas, museu Aeroespacial, construção de aeronaves e foguetes espaciais. Meteorologia também é um assunto que faz parte em nosso grupo – completou Flávia

Instagram: @142gearrevoar