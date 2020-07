Grupo de médicos do São João Batista ameaça deixar plantões

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 07:35 horas

Volta Redonda – Um grupo de médicos do Hospital São João Batista ameaçou deixar os plantões . O motivo seria a falta de medicação e outros insumos, além da criação de um setor em um dos andares do hospital exclusivamente para pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19.

Segundo apurou o DIÁRIO DO VALE, a direção do hospital teria feito uma reunião com os médicos para discutir o problema, e eles teriam voltado atrás da decisão de deixar os plantões.

O movimento dos médicos foi feito por mensagens de WhatsApp principalmente pelos “terceiros clínicos” que são geralmente médicos de mais experiência, a maioria deles do CTI (Centro de Tratamento Intensivo) também, que atuam no PS (Pronto Socorro) para dar suporte nas salas vermelha e amarela.

“Assim, os outros clínicos, menos experientes, atendem os casos mais simples da porta, para desafogar o PS”, diz uma fonte do DIÁRIO DO VALE.

-Esses médicos terceiros clínicos foram colocados pela direção para atender os casos graves de Covid também, o que sobrecarrega os médicos e ainda há possibilidade grande de contaminação cruzada dos pacientes graves, geralmente acidentados aguardando vaga no CTI, por estarem em dois lugares ao mesmo tempo, o que neste caso do Covid não é recomendado- informou a mesma fonte.

Os médicos afirmam ainda que estão faltando medicamentos importantes, principalmente no centro cirúrgico e CTI, tendo sido suspensas várias cirurgias essa semana. “Em função disso, além do atraso constante de pagamento, vários médicos chegaram a colocar seus cargos a disposição, assim como os do CTI também já o fizeram”, concluiu a fonte.

O DIÁRIO DO VALE está tentando contato com a prefeitura para saber os rumos das negociações com os médicos.