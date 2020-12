Grupo de servidores faz ato na porta da prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 10:57 horas

Volta Redonda – Um grupo de servidores se concentrou na porta da Prefeitura de Volta Redonda pedindo pagamento da segunda parcela do 13° salario. O ato ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 23. Os manifestantes estavam com faixas e cartazes na escadaria do Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado.

O empresário Vicente Andrade, do Boom Comércio de Produtos Pirotécnicos de Barra Mansa, participou da manifestação por conta de uma dívida de R$ 16, 8 mil, que a prefeitura tem com ele desde 2018. “Estou muito preocupado e, com a troca de governo, temo perder esse dinheiro. Já paguei meus impostos, cumpri com todas as minhas obrigações e, agora enfrento a crise da pandemia. É um desastre econômico e um descaso com quem gera empregos e renda para a região”, disse o empresário.

Nessa terça-feira, dia 22, 0 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) mandou bloquear R$ 16 milhões das contas da Prefeitura de Volta Redonda por causa de precatórios que deixaram de ser pagos. Por causa da decisão do juiz de Gestão de Precatórios do TJ, Afonso Henrique Ferreira Barbosa, o repasse dessa semana de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços), que corresponderia a R$ 7 milhões, foi transferido para a conta judicial informada pelo Tribunal de Justiça.

Os próximos repasses do imposto serão bloqueados até totalizar os R$ 16 milhões. O prefeito Samuca Silva disse que o município irá recorrer da decisão. O bloqueio pode comprometer o pagamento da segunda parcela do 13º do funcionalismo e o salário de janeiro.