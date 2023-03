Grupo de sindicatos define pauta para CSN na quarta - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 07:37 horas

Grupo se encontrou por dois dias durante o último fim de semana para discutir formas de negociar com a siderúrgica

Volta Redonda – Na próxima quarta-feira (22), os sindicatos dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Metabase, de Congonhas (MG), os Engenheiros de Volta Redonda e do Rio, dos Vigilantes do Sul Fluminense e dos Portuários do Rio, que representa os trabalhadores do Sepetiba Tecon, voltam a se reunir para finalizarem a pauta de reivindicações a ser apresentada à CSN, tendo em vista a a campanha salarial unificada de 2023.

O grupo se encontrou neste fim de semana (18 e 19) para definir a campanha salarial unificada de 2023. Foram dois dias de seminário que contou com a participação de 60 pessoas. Durante o encontro, os representantes dos sindicatos discutiram a pré-pauta da Campanha e ressaltaram a importância da união das entidades e trabalhadores.

Para Edimar Miguel, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, essa campanha salarial será um desafio, mas com certeza haverá vitória.

“Queremos manter essa energia de união, de luta para alcançarmos um resultado positivo. Vocês, homens e mulheres de aço, podem ter a certeza que vamos nos empenhar para buscar conquistas que realmente favoreçam o trabalhador. Nosso compromisso é, juntos, lutar por uma PLR justa e digna, afinal somos nós quem proporcionamos o lucro para a empresa, por fim ao banco de horas, a volta de um plano de saúde nacional, entre outras bandeiras”, destacou.

O presidente do Sindicato Metabase Inconfidentes, Rafael Avila, o Duda, disse: “Vamos todos sindicatos, trabalhadores unidos pra cima. Somente na luta e com a participação dos trabalhadores podemos ir pra cima da CSN. Juntos e Misturados somos mais fortes!”, declarou.