Grupo de trabalho vai avaliar ‘problemas operacionais’ do Hospital Regional

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 09:54 horas

Volta Redonda – O novo secretário de estado de Saúde, Alex Bousquet, vai criar um grupo de trabalho para avaliar “os problemas operacionais do Hospital Regional Zilda Arns”, que parou de receber pacientes com covid-19 depois de ter sido apontado como referência para tratamento da doença. Como o DIÁRIO DO VALE revelou com exclusividade na segunda-feira (22), o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro divulgou uma carta onde expressa perplexidade pela situação da unidade, que na visão do grupo pode até mesmo vir a fechar as portas.

O Hospital Regional parou de receber pacientes no último fim de semana, com os novos doentes sendo encaminhados para hospitais de campanha da Baixada Fluminense. Em mensagem às secretarias de saúde, a Central de Regulação de Leitos do Estado apontou que a unidade enfrenta “problemas operacionais”, mas sem apontar quais seriam estes problemas. Nos bastidores, funcionários e até autoridades em saúde pública da região afirmaram que há problemas nos repasses de verbas feitos pelo governo estadual à Organização Social Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Mutuípe (Apmim).

Nesta versão, os entraves surgiram quando o Tribunal de Contas do Estado encontrou indícios de irregularidades no edital de contratação da Apmim, determinando a suspensão de remessa de dinheiro. A situação parece ser crítica, pelo teor da carta divulgada pelo Cosems. O documento foi endereçado no sábado ao então secretário estadual de Saúde, Fernando Ferrer, que se demitiu na segunda-feira, 22, sem responder os questionamentos.

O hospital já era administrado pela Organização Social Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Mutuípe (Apmim). No mês de março, no entanto, o estado lançou edital, com dispensa de licitação, para aumentar os leitos da unidade na adaptação do Zilda Arns para virar referência para o tratamento do novo coronavírus. A própria Apmim foi selecionada para esse novo contrato de seis meses, no valor de R$ 58 milhões. É este contrato que está sendo questionado pelo TCE, sobre o qual a equipe do novo secretário de saúde vai se debruçar.