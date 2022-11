Grupo Estudarte apresenta novo episódio do ‘Pequenas leituras’ nesta quinta-feira

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 20:20 horas

Volta Redonda – Em contagem regressiva para estrear seu décimo festival de teatro, o Grupo Cênico Estudarte está dividindo sua agenda para cumprir todas as suas frentes de produtos. Uma delas é o percurso da quarta temporada do ‘Pequenas Leituras’, que terá episódio novo apresentado nesta quinta, 10 de novembro, a partir das 20 horas, no Premium Café (espaço anexo ao Teatro Gacemss 1). Com entrada gratuita e o público paga apenas o que consumir no local.

Comemorando o retorno do veterano Filipe Xagas, famoso por interpretar a personagem Heloisa na comédia ‘Mulheres Desesperadas’, o ator foi escalado junto com Ana Azula, Bianca Amelio e a já conhecida bailarina Carol Pratti, que estarão em cena juntos fazendo a dinâmica de rodízio entre eles com as leituras dramáticas dos trinta e quatro textos que foram separados para esta edição.

Lançado em 2019, o evento tornou-se pioneiro em instalar a metodologia de leitura dramática para a plateia na região, trazendo o hábito do consumo dessa linha de trabalho.

– Começamos de uma forma despretensiosa, através do ‘Quase lá!’, que foi um festival de inverno onde fizemos as leituras dos espetáculos do nosso nono festival. Funcionou de uma forma surpreendente. Dois meses depois estreamos lançamos o ‘Pequenas leituras’ e o público abraçou a ideia, mostrando empolgação. Isso deixa qualquer artista contente demais – comemora Rodrigo Hallvys, diretor geral do grupo.

Com público formado e fiel, a trupe tem se alegrado com a interação da plateia através da internet também. “Ainda estamos na quarta temporada e as pessoas já estão perguntando se terá mais uma. Por enquanto vamos cumprir esta até janeiro, para fazermos a segunda fase do novo festival em fevereiro. Depois disso que vamos avaliar uma possível continuidade, já que as agendas estão lotadas”, adianta o diretor.

Cotidiano

Um dos ingredientes que parece ter conquistado o público foi a abordagem de temas cotidianos nos textos lidos no ‘Pequenas leituras’. Enquanto as vozes são criadas quase que de improviso entre os atores, que revezam diversas personagens, a plateia se diverte e se emociona com os assuntos que são levantados na dramaturgia de cada episódio, fazendo com que muitas pessoas terminem o episódio sentindo-se representadas.

Outro ingrediente é a própria dinâmica, que tem aplicabilidade técnica provinda da oficina de atores Estudarte, que a RH Soluções Artísticas tem instalada no Gacemss. O ‘Pequenas leituras’ cria uma espécie de estágio, onde o elenco se adapta e transforma o espaço para cenas, enquanto trabalha a construção de sua voz, antes de ir para o palco.

– Hoje estamos com três oficinas de atores funcionando no Gacemss, totalizando 23 atores. Grande parte deles é novata no palco e passarem pelo processo de leitura em público ajuda-os a se adaptar melhor a cada produção antes de chegar ao festival.– finaliza Rodrigo.

Serviço

‘Pequenas Leituras’ – 4ª temporada – quarto episódio

Dia 10 de novembro, às 20 horas, no Premium Café (anexo ao Teatro Gacemss 1)

Elenco: Ana Azula, Bianca Amelio, Carol Pratti e Filipe Xagas

Direção: Rodrigo Hallvys

Realização: Grupo Cênico Estudarte

Produção: RH Soluções Artísticas

Fotografia: Divulgação / Maycon Lendel

Entrada gratuita