Grupo ‘Feliz Idade’ faz cantata de Natal

Quatis – O grupo ‘Feliz Idade’ do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Maria de Lourdes, realizou na tarde da última quarta-feira (13) uma apresentação de cantata de Natal. O evento aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal e celebrou as festas de fim de ano.

O objetivo, segundo a Secretaria de Assistência Social, foi proporcionar o clima natalino entre as idosas participantes e marcar as celebrações de fim de ano. A ocasião contou com a presença do prefeito Aluísio d’Elias e do secretário de Assistência Social, Hélio Ricardo. Também participaram da apresentação a equipe do CRAS Maria de Lourdes, além de secretários e servidores municipais.