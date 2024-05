Grupo Flumidiesel inaugura truck center e amplia a oferta de serviços no Sul do Estado

Barra Mansa – O espaço localizado da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, traz uma instalação moderna e confortável com a união de grandes marcas, contando também com a experiência de 53 anos do Grupo Flumidiesel na prestação de serviços especializados a veículos de grande porte junto à marca nacional Michelin que possui mais de 130 anos de história pautada na qualidade e pioneirismo nos produtos e serviços que contribuem para uma melhor mobilidade.

“Estamos localizados praticamente em um hub econômico de transporte. Nossa região sul do estado é reconhecida como um importante eixo econômico de transporte devido à sua localização estratégica, infraestrutura e atividades econômicas diversificadas. Por essa razão, o Grupo Flumidiesel mais uma vez investe em Barra Mansa e traz um dos mais modernos truck centers Michelin do estado com 1.500 mil metros de área construída com todo conforto ao cliente”, explica o empresário e diretor do grupo, Alexandre Rezende.

A inauguração acontecerá nesta quinta-feira (2), com presença dos clientes e colaboradores da empresa.